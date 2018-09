Por qué solo unos pocos smartphones tienen un lápiz inteligente como el Galaxy Note 9

Más allá del apartado fotográfico, el diseño y el hardware que tiene para ofrecer el Galaxy Note 9, una de las principales características que llama la atención de este tope de gama es su lápiz inteligente. Este accesorio, el cual llega con el apodo de stylus, sirve para más cosas que un simple lujo, pero no todos saben las bondades que ofrece y por ello solo se quedan con la impresión de que es algo no necesario.

Sin embargo, Samsung sigue apostando a este accesorio en los smartphones de la serie Note, y si esto sucede es porque en verdad está dando resultados positivos. Pero más allá de estos móviles de Samsung, ¿por qué otras marcas no producen terminales con un lápiz táctil?

Pues bien, a pesar de que no existe un análisis sobre este tema, sí podemos llegar a unas cuantas conclusiones sobre por qué no hay más teléfonos con un lápiz inteligente.

Las razones por las que solo unos cuantos móviles llegan con el lápiz inteligente

Aquí estamos nadando en aguas no conocidas porque no se ha confirmado esta pregunta. No obstante, luego de contrastar opiniones de colegas y profesionales en el medio, hemos concluido que no hay más móviles con el stylus por las siguientes razones:

• Porque las dimensiones y el peso del móvil se verían afectado: de las 3 razones, esta puede ser la de mayor peso si hablamos de la ergonomía y el peso. Los usuarios se están decantando por móviles más delgados y con menor peso, así que incluir un stylus puede traer consigo más dimensiones, cosa que no a todos parece agradar, aún con la tendencia de móviles con pantalla grande.

• No han estudiado al mercado lo suficiente: probablemente las demás multinacionales destacan que se trata de un accesorio poco usado, pero los números internos de Samsung dicen lo contrario y esto se sabe desde las propias oficinas internas.

• Porque creen que no es importante: he aquí uno de los mayores errores que los demás fabricantes suelen cometer. Según ha dicho el propio director de marketing de Samsung móvil, Drew Blackbard, un 92% de los usuarios que poseen un Galaxy Note 8 sí utilizan el S-Pen de forma activa. Incluso, también ha revelado que hasta un 73% de los compradores de este móvil han decidido tenerlo principalmente por este accesorio. Con todo esto, queda validado que sí se puede invertir en un lápiz inteligente para un smartphone, pero todavía falta fuerza para que más empresas lo hagan.

