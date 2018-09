Cómo hacer una lista de compras desde el móvil fácilmente

Cada vez que llega el momento de hacer compras sabemos todo lo que vamos a adquirir en la tienda. No obstante, cuando llegamos al sitio se nos puede olvidar un par de cosas y esto suele ocurrir en buena parte de las veces. No lo niegues, a todos nos ha pasado.

Así que para evitar que esto no vuelva a suceder, tenemos la solución perfecta para anotar todo desde una herramienta en nuestro móvil. Seguro has escuchado, visto y hasta probado Google Keep para varias tareas. Sin embargo, debes saber que esta aplicación también te ayudará a hacer una lista de compras de forma sencilla.



Cómo hacer una lista de compras con Google Keep

Una vez descargues la herramienta en tu terminal (abajo encontrarás el enlace para smartphones iOS y Android) te encontrarás con una plataforma que permite ingresar tarjetas con todo tipo de información (recordatorios, datos bancarios, datos de acceso y todo lo que quieras).

Sin embargo y como vamos a centrarnos en la parte de compras, solo nos vamos a enfocar en las famosas casillas de verificación, que sirven para registrar todas las cosas pendientes por comprar o por hacer.

Para crear una tarjeta con casillas de verificación, solo deberás presionar en el icono que muestra unos puntos y unas barras verticales en la parte inferior, justo al lado derecho de la opción Tomar una nota.

Una vez realizado el paso anterior, podrás ingresar el primer elemento del listado (ya sea un ingrediente, cosa, herramienta o lo que sea) y luego proseguir con las demás cosas que necesitas adquirir. Aquí puedes añadir un recordatorio y también podrás ingresar una imagen de referencia, un dibujo o hasta una grabación. Incluso, puedes crear una copia, enviar por Documentos de Google o por otras aplicaciones, añadir a un colaborador o un color (para que no se vea blanca y poco atractiva).

Ahora, cuando llegues al sitio y te dispongas a comprar, podrás ir presionando sobre cada elemento para indicar que ya lo tienes en tu carrito o que ya está comprado para despreocuparte por él. ¿Ves que es muy fácil?

Más cosas que puedes hacer con Google Keep para facilitar un montón de tareas

El funcionamiento que ofrece Google Keep es magnífico y gracias a él podemos realizar varias tareas en simples pasos. Para ello, aquí te dejamos una serie de trucos para exprimir esta herramienta al máximo.

Como ves, hay muchas cosas que se pueden hacer con Google Keep desde el móvil. Si aún no te la has bajado, a continuación te dejaremos el enlace de descarga gratuita desde Google Play y también desde la App Store.

Google Keep: para iOS | para Android