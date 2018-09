El email marketing y el SMS marketing, dos estrategias que siguen funcionando

Las normas y las leyes cambian, modificando los requisitos necesarios para realizar campañas de marketing usando datos personales de los posibles clientes, pero hay ciertas estrategias que siguen funcionando año tras año.

Dos de ellas han llamado especialmente la atención durante los últimos años:

– Email marketing: El uso del correo electrónico para enviar información útil a los usuarios interesados. El no poder realizar envíos masivos a personas que no hayan aprobado anteriormente la recepción no ha alterado la efectividad de estas campañas, ya que los emails “ahora prohibidos”, antes era íntimos amigos del spam.

El mailing masivo que ofrecen en acumbamail, por ejemplo, es usado por grandes empresas nacionales e internacionales. Entre ellas se encuentra Telefónica, o Anaya, que usan la estrategia para comunicar las últimas noticias de la empresa, ofrecer promociones, anunciar nuevos productos y mucho más. Por solo 18€ se pueden enviar hasta 20.000 emails a través de la plataforma de email marketing mencionada.

Es cierto que se han tenido que eliminar miles de suscriptores que no han reaprobado la suscripción después de la RPGD, pero si no lo han hecho es porque no estaban interesados, o no estaban ni presentes, por lo que no afecta demasiado a la estrategia de divulgación original.

– SMS marketing: mucho más directo, con más posibilidades de lectura por parte de los destinatarios, el envío del SMS continúa siendo, en una época controlada por la mensajería instantánea, una de las más efectivas formas de comunicar algo a miles de usuarios al mismo tiempo.

La función de enviar sms masivos, también de acumbamail, cuenta con un editor de envíos que ofrece importar la listas de contactos, elegir el contenido del SMS y enviar la campaña con un solo click por un precio que puede llegar a 0,048 euros por SMS.

En un estudio realizado en 2013 se llegó a la conclusión que los SMS se abrían en un 98% de las ocasiones, mucho más que el 12% de Facebook o el 29% de los tweets. El estudio se realizó en Estados Unidos al intentar entender cómo reaccionaban los usuarios al recibir cupones de compra por SMS.

Hay clásicos que nunca mueren, por muchas redes sociales que nos invadan constantemente. El email no ha muerto, y el SMS aún tiene mucho que decir en este sector.