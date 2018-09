Por qué prefiero PUBG Mobile a Fortnite para un móvil Android

Fortnite es el juego sensación y uno de los más esperados en la plataforma Android por todo lo que puede ofrecer. No obstante, después de estar varios meses jugando a PUBG Mobile y luego de probar lo que tiene el juego de Epic Games, he concluido con que la entrega de Tencent Games es mejor por un par de razones.

En total me he encontrado con 4 puntos que considero los más importantes como para dejar a PUBG Mobile en primer lugar. Estas son las ventajas que más me han agradado del Battle Royale de Tencent Games.

Tiene elementos más realistas y vive apegado a esto tras cada actualización

Las cosas como son. Fortnite también cuenta con elementos realistas, pero si nos vamos a la parte de personajes, por ejemplo, vemos que se apega por jugadores con un aspecto más animado. Contrario a ello y para los amantes de lo más cercano a la realidad, PUBG Mobile se centra en jugadores con aspecto real y armas con un diseño similar a lo visto en la actualidad.

Y claro, cómo dejar atrás que en Fortnite caemos en todo tipo de cosas, pero en PUBG solo descendemos en paracaídas. Igualmente, las casas y lugares ya están creados y no necesitan la mano humana en cada partida. Si quieres ser un soldado en un juego, PUBG Mobile debe ser tu primera elección.

Está disponible en muchísimos más dispositivos

He aquí una de las pegas de Fortnite. Al ser un juego estéticamente mejor desarrollado, cuenta con un montón de requisitos para que lo puedas descargar. Sumado a esto, sus creadores han emitido un listado específico con los móviles en los que está disponible. Y sí, la mayoría son teléfonos de gama alta.

Ahora, yendo a las vías de PUBG nos topamos con que está disponible en muchísimos más móviles. Incluso, para aumentar la cuota de descargas y disponibilidad, ha lanzado una versión ligera para smartphones con 1 GB o menos de RAM. 100 puntos para la casa de PUBG

Cada actualización trae mejoras notables

Nuevos mapas, armas, mejoras a nivel de detalles y mucho más… La gente de Tencent sabe que tiene competencia hasta para tirar al cielo, así que cada cierto tiempo están sacando nuevas e interesantes actualizaciones para el beneficio de todos los jugadores.

Ya cuenta con una gran cantidad de jugadores establecidos

En Google Play vemos que ya se empaqueta más de 50 millones de descargas y este número va subiendo día tras día. Esto se traduce a que en el servidor del juego siempre habrá una cantidad considerable de jugadores para internarnos en partidas clásicas o en los demás modos de juego.

Eso sí, aunque haya señalado todo lo anterior, Fortnite sigue siendo la primera opción para miles de usuarios, tanto para el móvil, como en diferentes plataformas. En los próximos meses sabremos cuál ha dominado el mercado.