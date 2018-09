Las mejores apps para ligar en español

Si tienes ganas de ligar y conocer a personas con intereses en común, puedes echar un vistazo al top con las 5 mejores aplicaciones que traemos a continuación. En cada una de ellas encontrarás miles de personas activas para conversar cuando quieras sin ninguna clase de compromiso.

A día de hoy hay cientos de aplicaciones con esta temática, pero no todas tienen una buena plataforma y tampoco cuentan con millones de usuarios. Contrario a ello, aquí presentamos 5 de las mejores opciones gratuita para iOS y Android.

Tinder

Tinder, hoy por hoy, sigue siendo la principal alternativa para ligar desde el móvil por su sencillez y gran cantidad de usuarios que alberga. Cuenta con más de 100 millones de descargas y esto se debe a que una opción que permite descubrir personas cercanas a nuestra ubicación a través de un mecanismo muy fácil: en su pestaña principal podrás ver un perfil a la vez, pudiendo deslizar a la derecha para indicar que te gusta y la izquierda para ver la siguiente chica/chico.

Si alguien te corresponde habrá un Match y serán trasladados hasta un chat privado para iniciar la conversación. La app es gratuita, pero también cuenta con un plan Premium que te permite disfrutar de varias bondades para destacar del montón. Descárgala en tu móvil iOS o Android ya mismo.

Tinder: para iOS | para Android

Badoo

Badoo, también con más de 100 millones de descargas, figura como otra excelente opción para ligar desde el móvil en español y sin tener que pagar por ello. Con una valoración de 4,3, esta aplicación permite establecer contacto con algún usuario que te guste y hasta realizar videollamadas para conocerse mejor.

Asimismo, puedes tener la oportunidad de ver cientos de perfiles reales gracias a que la plataforma ha hecho un esfuerzo enorme por eliminar los perfiles falsos. Descubre chicas y chicos atractivos e invítalos a una salida casual lo más rápido posible.

Badoo: para iOS | para Android

Happn

¿Te has cruzado con alguien interesante pero te ha dado miedo acercarte a esta persona? Entonces en esta aplicación podrás probar suerte al crearte un perfil para encontrar a las personas con las que te has cruzado en la calle. Además de esto, puedes enviarle un Like secreto a una persona y saber si ese perfil también gusta tuyo, entre otras cosas. Bájatela a coste cero en tu Android o iPhone.

Happn: para iOS | para Android

Grindr

Ahora presentamos una aplicación exclusiva para encuentros entre hombres. Si te consideras una persona descomplicada y con ganas de conocer chicos con intereses similares, puedes probar esta herramienta que poco a poco ha venido ganando reputación.

A través de la ubicación puedes ver el perfil de chicos para concluir si vale la pena darle una estrella como favorito o bloquearlo en caso de que se ponga molesto. Personaliza tu perfil para que te puedas dar a conocer mejor y descarga la app en tu iPhone o Android.

Grindr: para iOS | para Android

Instagram

Está de más decir que Instagram también figura dentro del top a raíz de que sus actualizaciones han permitido que las personas puedan acercarse cada vez más. En el tema de ligar, por ejemplo, podemos jugar con dar Me gusta, responder historias y escribir en la sección de mensajes de un usuario, todo para establecer contacto y conversar hasta el día en que decidas invitarle unas copas o una salida a otro lugar.

Instagram es la app del momento y mucha gente se aprovecha de ello para conocer otras personas sin ninguna clase de compromiso y con el objetivo de ligar sin mucho trabajo (o eso parece para algunos).

Instagram: para iOS | para Android