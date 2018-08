Estos son los nuevos teléfonos de Motorola con Android One

Motorola, actualmente en manos de Lenovo, ha escogido el día de hoy para la presentación de sus dos nuevos teléfonos inteligentes. Se tratan de los nuevos Motorola One y Motorola One Power, ambos con Android One, para aquellos que buscan obtener una experiencia de Android pura, sin personalizaciones y sin aplicaciones extras pre-instaladas. Eso sí, estos nuevos modelos sí cuentan con notch en pantalla, algo que no podrá gustar a más de uno.

La compañía señala que estos nuevos modelos recibirán dos actualizaciones del último sistema operativo, es decir, vienen de serie con Oreo pero se actualizarán tanto a Android 9 Pie como a su sucesor. Además, también recibirán tres años de actualizaciones mensuales de seguridad. También destaca que los usuarios podrán usar funciones inteligentes de cámara gracias a Google Lens.

Se da la circunstancia de que Motorola One llegará en los próximos meses a 299 euros en países de Europa, América Latina y Asia Pacífico, mientras que Motorola One Power, que comparte algunas de las especificaciones, será lanzando en la India a partir de octubre, aunque no se ha especificado precios.

Entrando en detalle, el Motorola One cuenta con un cuerpo de vídeo “moderno y curvado” integrando en su frontal una pantalla LCD de 5.9″ con relación aspecto 19:9 y una resolución HD. En su interior lleva el procesador octa core Qualcomm Snapdragon 625 a 2.0 GHz, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno expandible por microSD a 256GB, además de un sistema dual de cámaras traseras de 13MP (f/2.0) y 2MP (f/2.4), cámara frontal de 8MP (f/2.2), así como una batería de 3000 mAh, capaz de durar durante todo un día con una sola carga. También lleva conector USB Tipo C, conectividad: LTE, WiFi ac y Bluetooth 5.0. También lleva conector mini-jack y sensor de huellas.

Con respecto a Motorola One Power, se señala que integra una pantalla LCD Full HD de 6.2 pulgadas y relación aspecto 19:9. Como procesador lleva Qualcomm Snapdragon 636 a 1.8GHz, 4GB de RAM, 64GB de almacenamiento interno expandible a 256GB por microSD, sistema dual de cámaras traseras de 16MP y 5MP, ambos con apertura f/2.0, cámara frontal de 12MP, y comparte las mismas opciones de conectividad que Motorola One.

Señalar por último que no se tratan de los primeros dispositivos de Motorola con Android One, ya que anteriormente lanzó Moto X4, aunque vinculado al proyecto Project Fi en los Estados Unidos.