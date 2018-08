Dos móviles de Xiaomi en oferta

Xiaomi está de moda, y con su nueva marca pocophone ha dejado claro que no quiere perder el prestigio que ha ido ganando en los últimos años.

A los constantes lanzamientos hay que añadir siempre las ofertas que se pueden ver en diferentes tiendas online, y hoy os presentamos dos realmente atractivas que llegan desde tomtop:

1. Xiaomi Mi A1: Uno de los mejores móviles de la marca, en color negro, está disponible por solo 146,40 euros, ideal para quien no es muy jugador, pero no quiere decir no a una buena foto o a una buena cantidad de apps abiertas al mismo tiempo.

Tiene pantalla de 5,5 pulgadas con tecnología IPS y resolución FullHD, cámara dual en la parte trasera de 12MP+12MP y cámara frontal de 5MP, procesador Snapdragon 625 con 8 núcleos, 4GB de RAM, 64GB de espacio ampliables mediante microSD, batería de 3.080mAh, dual SIM, sensor de huellas digitales… una joya a bajo precio.

2. Xiaomi Mi Mix 2: Para quien tenga algo más de presupuesto, pagando menos de lo que se suele encontrar en el mercado, tenemos el Mi Mix 2 por €317,51. IPS 5,99 pulgadas con resolución 2.160 x 1.080 píxeles, 6 GB de RAM, cámara trasera de 12 megapíxeles con flashLED dual y sensor Sony IMX 386, cámara frontal de 5 megapíxeles con vídeo 1080p, batería de 3.400 mAh, USB Tipo-C, lector huellas.. su precio suele ser de unos 524,89 y 615,02 euros para las versiones de 64 y 256 GB, por lo que 317 euros es realmente una ganga.

Si os interesan, corred, ya que las ofertas tienen caducidad, un dato que aparece en la página correspondiente de cada producto.