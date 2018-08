Instagram investiga hackeo masivo de cuentas

En las últimas semanas, se han reportado una cantidad inusual de hackeos en Instagram, que parecen seguir la misma dinámica. Según un informe que compartieron en Mashable, más de 100 informes de ataques se han comentado en Twitter en solo 24 horas, y otros tantos en Reddit.

La dinámica parece ser la misma: los usuarios se encuentran que su nombre de perfil y usuario han cambiado, y por supuesto, los datos asociados a la cuenta. En la mayoría de los casos, se han subido fotografías de personajes de Pixar y Disney, y casi todas las cuentas reportadas públicamente mencionan que quedaron asociadas a un correo con dominio ruso.



Al parecer, no borran las publicaciones anteriores, ni tampoco publican nuevos contenidos. Por otro lado, los usuarios afectados se sienten frustrados por el proceso de Instagram para reportar estos tipos de casos, ya que entran en un laberintos de reportes automatizados, que no resultan prácticos en todos los casos, y no aportan solución.

Aunque Instagram no mencionado este tema de manera pública, Venture Beat menciona que un portavoz ha respondido a sus inquietudes, mencionando que está investigando los reportes y llevando a cabo los pasos necesarios para revertir la situación.

Habrá que esperar para ver cómo evoluciona este tema, y si Instagram provee algún tipo de información.