¿Qué red social se utiliza más en España en 2018?

Twitter, Instagram, Facebook, YouTube… todas estas y otras aplicaciones cuentan con millones de usuarios que día a día interactúan desde toda España. Llegar a descifrar la número uno del listado no es tarea fácil en este 2018, pero luego de algunas estadísticas por fin ha llegado la prueba final. ¿Cuál es la app más utilizada en España en 2018? ¡Sigue leyendo y lo sabrás!

La competencia por el liderato como las mejores redes sociales de la actualidad no cesa y cada vez se ven nuevas aplicaciones en el mercado. No obstante, las que llevan años con nosotros no han decaído y contrario a esto, siguen sumando cientos de descargas cada semana. Y no lo decimos a ciegas, pues los datos de IAB han salido a flote y aquí está la app ganadora junto a sus escoltas.

Sí, Facebook sigue en lo más alto del pódium como la red social más utilizada en España

Facebook, a pesar de todo el revuelo negativo que ha tenido con las brechas de seguridad presentadas con Cambridge Analytica, sigue como la primera en el ranking de las redes sociales más importantes de España en lo que va del 2018.

Con un 87% de toda la población estudiada, las cifras aseguran que 1 de cada 4 personas han utilizado Facebook en alguna ocasión durante todo lo que va de 2018. Pero a pesar de que el estudio beneficia a la app creada por Mark Zuckerberg, se ha dejado ver que las consecuencias de la filtración de información de usuarios han recaído en una disminución de la interacción de parte de personas.

Las cifras son alentadoras pero no suficientes para Facebook. A diferencia de esta aplicación, herramientas como WhatsApp sí han visto un incremento notable de más usuarios y dicha app de mensajería instantánea figura como la más utilizada en dispositivos móviles.

Más estadísticas relacionadas con las redes sociales en España en 2018

• WhatsApp es la ganadora en el ranking de apps más utilizadas en móviles, alcanzando un 88%.

• La red social más utilizada en ordenadores en Facebook.

• La red social más utilizada en tablets es YouTube.

• Tumblr ha sido la red social que más ha disminuido visitas en 2018.

• Instagram sigue aumentando sus números y ahora se posiciona en el cuarto lugar del listado con un 49%, pasando por delante de Twitter y Spotify.

• En promedio, un usuario puede pasar hasta 58 minutos por día en las redes sociales.

Seguro que a finales de 2018 y a comienzos de 2019 habrá cambios en el top de redes sociales. Si esto llega a suceder, aplicaciones como Facebook y Twitter seguirán bajando en el ranking e Instagram incrementará sus números positivos. Veremos cómo termina el pódium.