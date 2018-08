Cómo mejorar las recomendaciones de películas y series en Netflix

Netflix es a día de hoy la mejor opción para disfrutar todo tipo de películas y series vía streaming o a través de la descarga desde el móvil. Con un amplio catálogo de entregas, es muy fácil perdernos en el mar de contenido disponible, por lo que no siempre encontramos lo que más pueda llegarnos a gustar.

No obstante, gracias a la sección de recomendaciones, podemos acercarnos un poco más a lo que en verdad queremos. Pero aunque este es el fin principal de dicha pestaña, Netflix no siempre es generoso con nosotros al mostrarnos contenido que cautive y que tengamos en la mira para ver en los próximos días.

Así que si has tenido este pequeño problema y quieres un cambio de 180 grados en la sección de recomendaciones, puedes implementar los siguientes pasos que verás a continuación. La verdad es después de realizarlos en mi cuenta de Netflix pude notar una gran diferencia y gracias a ello he visto otro tipo de contenido que no aparecía hace meses.

Cómo mejorar la sección de recomendaciones en Netflix

El algoritmo de Netflix puede no ser perfecto pero cada vez se ha estado mejorando. Así que para ayudarlo un poco más, puedes implementar estos 3 trucos para mejorar las recomendaciones en tu cuenta Netflix:

• Descarga una VPN y crea una cuenta Netflix en otro país:

Sin lugar a dudas es la mejor opción y a continuación te daré un ejemplo de ello: si creas una cuenta en Colombia o Venezuela (u otro país cercano a ellos) es probable que Netflix opte por recomendarte títulos como series o películas de narcos, guerras y demás producciones latinoamericanas. Y no es que no te vaya a recomendar series norteamericanas o europeas, pero lo más lógico es que te presente títulos de América y con un buen impacto en el mercado latinoamericano.

• Limpia el historial de valoraciones: si vas a la versión web de Netflix y luego ingresas a Cuenta-Perfil-Actividad de visionado, podrás tener acceso a todas las películas y series que has visto junto a las valoraciones que has realizado. En esta pestaña puedes borrar las valoraciones y comenzar de nuevo al puntuar contenido de aquí en adelante.

• No prestes tu cuenta de Netflix: el método más radical se basa en no prestar tu cuenta de Netflix debido a que mientras más personas vean contenido dentro de la aplicación, más difícil se hace para que el algoritmo emita recomendaciones para el gusto de un usuario. Así que si ya tienes varias razones para no prestar tu cuenta, aquí tienes otro motivo bastante importante.