Estos son los requisitos mínimos para poder jugar a Fortnite en Android

Seguro que ya estás cansado de ver y escuchar demasiada información relacionada con Fortnite. Pero después de tantas semanas esperando, el arribo de este juego a los móviles Android por fin puede ser una realidad. Sin embargo, no podrás jugarlo si no cuentas con los siguientes requisitos mínimos en tu terminal.

A diferencia de otros títulos Battle Royale como PUBG Mobile, Fortnite ha decidido ser un poco más riguroso en el tema de la compatibilidad. Al ser una entrega con gráficos más pesados y más elementos de jugabilidad, la gente de Epic Games (desarrolladora de Fortnite) se ha puesto manos a la obra al emitir una lista con los requisitos mínimos de hardware y software que debe tener todo móvil Android antes de descargar el juego. Presta atención a cada característica.

Los requisitos para poder descargar Fortnite en un smartphone Android

• El primer punto explicado por un usuario de XDA revela que cualquier usuario que quiera descargar Fortnite deberá contar con un móvil con Android 5.0 Lollipop o una versión mayor a esta. Además, es necesario tener un SO de 64.bit.

• Igualmente, tendrá que montar, como mínimo, 3 GB de RAM. He aquí una de las mayores pegas, pues muchos teléfonos de gama baja (por no decir casi todos) y algunos móviles de gama media poseen menos de 3 GB, 2 GB es lo más común.

• En lo que respecta al motor, cada Android tendrá que tener un procesador Snapdragon 820 o una versión mayor o un Exynos 8895 u otra versión mayor para que el juego pueda descargarse sin problemas en el rendimiento.

• Asimismo, en las GPUs tendrás que tener un terminal con una tarjeta gráfica Adreno 530 o mayor, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 o mayor para que el título pueda jugarse.

Si tienes estos requisitos no deberás preocuparte porque Fortnite presente problemas en tu móvil. Ahora, si no cuentas con algunas de estas características, será mejor que estés pendiente de alguna información de Epic Games para hacer excepciones en los requisitos. Un APK o cualquier otra opción te podría servir si estás de suerte. En el artículo de ayer comentamos los modelos en los que se garantiza su compatibilidad.