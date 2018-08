Así ayuda Google a los periodistas que cubren elecciones

Se acercan elecciones en varios países, y vuelven las campañas de noticias falsas, los reportajes basados en información “sacada de Internet” y los memes que circulan por Whatsapp.

Es necesario realizar un buen trabajo de periodismo para evitar caer en la tentación de informar sobre algo suculento y falso, y para ello Google nos explica cómo está colaborando para mejorar el escenario en esta situación.

Dentro de pocos meses veremos elecciones parlamentarias en la Unión Europea, elecciones en Estados Unidos, elecciones nacionales en Brasil, Nigeria e India… los periodistas y los inspectores de datos tienen que enfrentarse a la desinformación en tiempo real, y necesitarán garantizar que los votantes reciban información precisa sobre las contiendas, los candidatos y los asuntos tratados.

Google News Initiative muestra sus trabajos con First Draft, un proyecto del Centro Shorenstein de la Harvard Kennedy School que recientemente convocó a más de 100 periodistas de todo el país para ayudarles verificar historias, rumores y consejos para que no divulguen historias falsas. First Draft es una organización que comenzó en 2015 para educar a los periodistas, y Google es socio fundador de la organización, apoyando con financiamiento, tecnología y soporte de proyectos.

La capacitación, con detalles en firstdraftnews.org, está disponible en inglés, español y portugués, y en los próximos meses, se traducirá al árabe, francés, alemán, indonesio, italiano, japonés, coreano y ruso.

Han realizado ya trabajos en Indonesia, Singapur y la India, donde han dado cursos a editores jefe que después llevan sus aprendizajes a sus salas de redacción. First Draft formó también este mes una red mundial de periodistas y revisores de datos, con participantes que viajaron desde países como Australia, Perú, Estonia y Pakistán.

En cada proyecto ofrecen herramientas, datos y asistencia para garantizar que las personas lean las noticias que han sido verificadas, y han conseguido reunir a cientos de salas de redacción en múltiples regiones para desacreditar colectivamente historias falsas o engañosas dirigidas a engañar a los votantes.

En Brasil, por ejemplo, ha nacido, gracias a esta iniciativa, Comprova, una web en la que es posible verificar si las noticias son o no reales.