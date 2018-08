Qué aplicaciones están prohibidas en Google Play

Google Play es una plataforma digital que cuenta con millones de aplicaciones para todos los gustos. Miles de desarrolladores publican sus herramientas para diferentes fines, pero no todos estos son beneficiosos para el usuario. Por esta razón, Google realiza constantes actualizaciones y verificaciones de seguridad para descubrir esas apps maliciosas o prohibidas, que pueden caer en un montón de infracciones de todo tipo.

A decir verdad, los señores de la gran G son bastante estrictos en la regulación de publicación de aplicaciones para Android. A falta de una prohibición, cuentan con un amplio listado de herramientas indebidas que no se pueden montar en Play Store; aquí tenemos parte de dicha lista.

¿Y qué aplicaciones están prohibidas en la Google Play Store?

• Aplicaciones con contenido terrorista.

• Con contenido sexual explícito.

• Herramientas que faciliten la venta de explosivos, armas de fuego, munición o accesorios para armas de fuego.

• Aplicaciones que cuentan con contenido que sexualice a menores de edad.

• Apps que infrinjan marcas comerciales de terceros.

• Herramientas que afecten los derechos de autor.

• Aplicaciones que envíen spam a los usuarios o a Google Play.

• Herramientas cuyo fin principal sea redirigir el tráfico a una página web o emitir una vista web de un sitio sin permiso del administrador o usuario.

• Apps que envíen SMS, emails ni otros mensajes en nombre del usuario sin ofrecerle la opción de confirmar el contenido y los destinatarios al cual se envía la información.

• Aplicaciones que fallen, se cierren, se bloqueen o no funcionen con total normalidad.

• Aplicaciones que busquen engañar a los usuarios o facilitar conductas fraudulentas.

• Aplicaciones que realicen cambios en los ajustes o en las funciones del móvil del usuario fuera de la aplicación sin su respectiva aprobación.

• Apps engañosas, maliciosas o que tengan un objetivo de hacer un uso inadecuado de redes sociales, dispositivos o datos personales.

• Herramientas digitales que faciliten o fomenten la compra o la venta no autorizada, o el consumo de drogas ilegales.

• Apps que intenten minar criptomonedas desde los móviles.

• Aplicaciones y juegos de apuestas (solo están permitidas en Francia, Reino Unido e Irlanda).

• Herramientas que promocionen el odio.

• Aplicaciones que interfieran de forma no autorizada en el dispositivo del usuario ni con otros dispositivos u ordenadores, servidores, redes, APIs o servicios.

• Apps que ayuden a los usuarios a engañar o estafar a otras personas.

• Apps que emitan SPAM a los usuarios de Google Play.

• Herramientas que busquen cambiar el posicionamiento en Google Play.

Seguro que hay más aplicaciones prohibidas en Google Play, pero estas son las principales que no están aceptadas por la empresa norteamericana.