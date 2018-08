El aire acondicionado de Xiaomi, todas sus características y su precio competitivo

La verdad es que no nos impresiona que Xiaomi siga desarrollando todo tipo de productos electrónicos con buenas especificaciones y precios competitivos. El mercado está repleto de grandiosas opciones, y uno de los sectores en los que más ponen hincapié es el del hogar. En esta ocasión y para agregar otro gadget a su catálogo de calidad, han presentado su segundo aire acondicionado con un precio bastante atractivo.

Lanzado bajo la submarca Mijia, el aire acondicionado está diseñado para enfriar y calentar superficies, esto al mismo en que cuenta con especificaciones que lo hacen un dispositivo de muy poco ruido y permite conectarse con el móvil por vía de la aplicación para realizar diversas tareas con él. Aquí tenemos sus características más importantes.

Estas son las características más importantes del aire acondicionado de Xiaomi

El AC de la Apple china tiene tres modos de consumo que varían de acuerdo al tipo de aire que se quiere emitir: 1.700 wattios para el modo balanceado, 2.200 wattios para el modo medio y 3.840 para temperatura baja. Igualmente, cuenta con la posibilidad de calentar o enfriar una superficie que vaya desde los 18 hasta los 23 metros cuadrados.

Por otro lado, uno de los detalles más importantes a destacar de este dispositivo es que su ruido solo es de aproximadamente 42 dB, que se traducen en una reducción casi completa, lo que hace que el aire literalmente ni se sienta cuando está funcionando.

No menos grandioso que lo anterior, también cuenta con la ventaja de que permite conectarse con el móvil del usuario a través de la aplicación Mi Home. Gracias a ella se podrá apagarlo en caso de que ya no se esté en casa o programarlo para que tenga el espacio tenga la temperatura adecuada apenas lleguemos a ella. A estas características de lujo hay que agregarle su precio competitivo, pero como todo no es color de rosa, hay una pega: su disponibilidad.

Precio y disponibilidad del aire acondicionado de Xiaomi

Gracias al portal Youpin, sitio donde se ha lanzado el AC, se ha podido conocer el precio de este dispositivo roza los 280 euros al cambio actual. Este coste incluye una garantía de 6 años y hasta montaje incluido para todos los residentes de China. Adicional a esto, hay que decir que por ahora solo está disponible para la región asiática. Esperemos llegue a Europa y Latinoamérica en las próximas semanas. Eso sí, de estar disponible en España, por ejemplo, su precio subirá a unos 350 euros por el tema de aduanas, transporte, importadora, etc.