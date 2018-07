Se acerca el “netflix” de DC Universe, y costará 8 dólares al mes

DC Comics, responsables por Batman, Superman, Wonder Woman y muchos otros, lleva tiempo trabajando en su propio servicio de streaming, a lo netflix, y ahora han empezado a aparecer los detalles.

Serán programas de televisión y películas que podrán disfrutarse por 75 dólares al año o 8 al mes, en Estados Unidos, sin precio divulgado de momento fuera de dicho país. llegará en otoño de este año, y ya podemos reservar nuestra suscripción (como si fuera necesario) en DCUniverse.com.

El precio de 75 dólares al año ofrece:

– Acceso a DC Universe en todos los dispositivos.

– Acceso ilimitado a series originales exclusivas, películas legendarias y series de televisión, películas de animación épicas, una lista de comics y más.

– Programa de noticias diario.

– Posibilidad de ganar acceso a eventos y experiencias exclusivas.

– 7 días de prueba gratuita.

– Beneficios y recompensas anuales para miembros premium.

Este último punto no está disponible en el plan de 8 dólares al mes.

Entre otras series lanzarán Batman Beyond (1999), Justice League (serie animada) (2001-2004) y Batman: The Brave and the Bold (2008-2011). Eso se suma a lo que ya se ha anunciado, como el acceso a una selección rotativa de cómics, Batman: The Animated Series, las películas de Christopher Nolan Batman y más.

La duda sobre si hay suficiente contenido para realmente justificar otra suscripción de transmisión de videos a un precio de 8 dólares por mes se mantiene. Tendremos que esperar un poco más para verlo.