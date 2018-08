Facebook cierra el acceso a su API a miles de aplicaciones

Facebook hace meses anunció una reestructuración en la dinámica de la plataforma, comenzando con nuevas directrices para los desarrolladores que solicitan el acceso a la API para el funcionamiento de sus apps.

Tal como informaron en mayo, las aplicaciones ya existentes tienen que pasar por un proceso de revisión, con el fin de comprobar que siguen las políticas de Facebook, y no vulneran la privacidad de los usuarios. En ese momento, se determinó que los desarrolladores tendrían un período de tiempo para participar de este proceso, finalizando el 1 de agosto.



Ya cumpliéndose el plazo, el equipo de Facebook anunció que está cerrando el acceso a miles de apps inactivas que solicitaron determinados permisos de API, pero que no se sometieron al proceso de revisión. Y como último aviso, aquellos desarrolladores que tienen app en uso, deben enviarlas a revisión ya.

Facebook asegura que no cerrará el acceso a la API mientras la app está en espera de revisión o transitando el proceso, si es que no infringe ninguna política. En algunos casos se les solicitará información adicional, con un plazo de tiempo para brindar esos datos. Si el desarrollador no responde dentro del tiempo asignado, automáticamente se eliminará el acceso restringido de la API de Facebook.

Los desarrolladores pueden dar un vistazo a las aplicadas al desarrollo de apps que utilizan su API, desde este enlace.