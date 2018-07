The Looking Glass, una pantalla holográfica que triunfa en Kickstarter

No es la primera vez que os hablamos acerca de la holografía, una técnica que permite obtener imágenes tridimensionales mediante el correcto empleo de la luz. Recientemente nos ha parecido interesante hablar acerca de The Looking Glass, una pantalla holográfica en 3D que triunfa en Kickstarter.

Tal y como podéis comprobar en el vídeo que os dejamos al final del artículo, la pantalla holográfica de la que hablamos ha sido diseñada para que podamos ver objetos tridimensionales sin necesidad de utilizar gafas de realidad virtual o realidad aumentada. Una de sus ventajas es su reducido tamaño (aunque comercializarán un segundo modelo más grande), lo que nos permitirá colocarla junto al ordenador para ver el resultado de nuestro trabajo en tiempo real.

Como podréis imaginar, nos encontramos ante un producto con un montón de aplicación prácticas para desarrolladores de Unity, profesionales del diseño 3D, ingenieros industriales, diseñadores de producto y arquitectos. Además, los creadores del dispositivo ofrecerán un SDK con el que los desarrolladores podrán exprimir al máximo el potencial de The Looking Glass, y a lo largo de los próximos meses anunciarán compatibilidad con diferentes dispositivos y productos ya existentes.

A estas alturas no podemos negar que The Looking Glass está causando furor en Kickstarter. De hecho, a pesar de que todavía faltan 25 días para el cierre de la campaña, el dispositivo ya ha recaudado más de medio millón de dólares de los 50.000 solicitados inicialmente. En cuanto al precio, The Looking Glass puede adquirirse desde 450 dólares y estará disponible en diciembre. Os dejamos con el vídeo de presentación para que podáis comprender mejor su funcionamiento:

