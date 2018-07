Consejos para elegir el dominio de un negocio de forma acertada

Tener presencia online a través de un sitio web debe ser una tarea elemental para cada compañía o negocio. Gracias al internet podemos conectar con miles de usuarios, por lo que siempre buscamos que ellos retengan nuestro nombre al instante y nos diferencien de la competencia. Así pues, el dominio se trata de uno de los puntos más importantes y a continuación encontrarás los mejores consejos para que evites problemas en este apartado.

No importa la temática de tu negocio o empresa, pues con estos tips podrás elegir el dominio ideal para tu sitio web, el cual te ayudará a fidelizar tu marca, darle más vida a lo que estás ofreciendo y darte a conocer dentro y fuera de tu ciudad. A falta de uno, hoy verás 3+1 consejos para dar en el punto al momento de elegir un dominio web.

– Piensa el nombre principal y evalúa opciones adicionales: debes tener el nombre principal pero también deberás tener un plan B y hasta un plan C en dado caso de que ese dominio ya exista en la web. Esto suele pasar muy pocas veces si el nombre de tu dominio es bastante creativo, pero nunca está de más prevenir al tener alternativas bajo el tintero.

– Si ya lo tienes planificado, regístralo para que no te roben tu idea: cuando ya hayas establecido el nombre ideal, regístralo cuanto antes y así te quedarás tranquilo al saber que solo tú lo tienes y lo puedes explotar al máximo.

– La extensión ayuda mucho, así que no debes dejarla atrás: en el área de la extensión, debes saber que la opción .com puede ayudarte más que la extensión .net o .es. En este punto, la extensión .com siempre va como la primera opción debido a que está demostrado que brinda mejor aspecto y más credibilidad a tu sitio web.

– Aprovecha las herramientas disponibles para darte ideas sobre nombres: en la misma internet puedes buscar todo tipo de ideas de nombres para tu blog. No es recomendable copiarlas, pero puedes fusionarlas con lo que tienes en mente para crear un nombre creativo y diferente.

A modo de recomendación, debes estudiar los nombres más utilizados y apartarlos del listado de posibles opciones. Contrario a esto, debes sumarte al estudio del mercado, lo que sucede en la calle, mirar más allá y escuchar opiniones para contrastar resultados y así concluir con el nombre ideal que se relacione a lo que quieres vender y te identifique del resto.