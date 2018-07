¿En cuánto está valorada Xiaomi?

Si buscamos los nombres de las empresas que más destacan en el mercado de móviles, seguro que Xiaomi se ubica entre las principales del listado. Esta multinacional china cuenta con los méritos suficientes como para acaparar la atención de cientos de usuarios que se preguntan en cuánto está valorada a día de hoy.

A decir verdad, el crecimiento que ha tenido esta multinacional ha sido bastante grande en comparación con otras empresas tecnológicas. Sin embargo, la directiva de la compañía considera que aún no han alcanzado el tope exigido y que por eso siguen innovando y sacando todo tipo de dispositivos. A raíz de la calidad de sus equipos y los precios competitivos, su reputación y ventas no han cesado a tal punto estar valorada por más de 50.000 millones de dólares. Aquí tenemos la cifra específica.

Xiaomi, valorada en 54.000 millones de dólares

54.000 millones de dólares estadounidenses (unos 46.000 millones de euros), esa es la cifra en la que se valora a Xiaomi luego de su salida a bolsa. A pesar de que están muy lejos de alcanzar la gloriosa suma de los 100.000 millones, la compañía ya ha sobrepasado uno de sus objetivos principales, el cual se ubicaba en 50K millones.

No obstante, aunque hayan alcanzado esta suma, Xiaomi no deja de ser una de esas multinacionales famosas en las que los inversores sienten miedo para invertir. Su salida a bolsa significa estar en el mercado bursátil, que se traduce a que todo el que quiera invertir puede hacerlo. Esto no agrada a muchos, pues sumado al poco margen de ganancia que se tasa en un 5%, hace que las personas con dinero para invertir obvien a Xiaomi y tengan otras prioridades a la hora de poner su dinero en el mercado.

Cómo ver el precio de las acciones de Xiaomi en tiempo real

Esto es posible a través del portal Bloomberg (abajo encontrarás el enlace), el cual cuenta con gráficos detallados con el margen de las acciones y otros valores relacionados con Xiaomi. A día de hoy el valor de cada acción se ubica en 21.45 dólares de Hong Kong, unos 2,35 euros al cambio.

Consultar las acciones de Xiaomi | Ir a Bloomberg