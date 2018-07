Consejos para sobrellevar un día sin internet

Cuando se nos va la conexión a internet o nos encontramos en un lugar sin señal, la cosa se nos puede poder ruda al no tener opciones de entretenimiento desde el móvil como juegos, películas y demás. Sin embargo, hasta para este tema tenemos la solución al enseñarte algunos consejos para que un día sin internet sea muchísimo más fácil de llevar.

Si te pones las pilas y te preparas con estas indicaciones podrás hacer de un día aburrido uno divertido y con las mismas ventajas que te ofrece tener datos móviles o Wi-Fi. Así que sin más tiempo que perder, toma nota de estos 5 consejos totalmente prácticos.

– Descarga uno o varios juegos que se puedan probar sin internet: apenas tenga un poco de datos o Wi-Fi, lo primero que deberás hacer es prepararte al descargar juegos que puedas disfrutar en modo offline. Es decir, vas a aprovechar el internet solo para descargarlo y luego podrás jugarlo desde donde quieras sin necesitar datos. A día de hoy hay miles de entregas gratuitas y para todos los gustos: deportes, carreras, puzles, acción, etcétera.

– Bájate un buen libro y devóratelo mientras puedas: para los amantes de la lectura, esta opción se debe realizar de la misma forma que la anterior, pero te brinda la posibilidad de que descargues uno o más libros a través de aplicaciones gratuitas y puedas leerlo desde donde quieras y con la posibilidad de utilizar algunas herramientas: zoom, subrayar, entre otras.

– El ejercicio puede ser tu gran aliado: a priori puede parecer algo poco atractivo, pero puedes aprovechar esas jornadas sin internet para realizar todo tipo de entrenamientos tanto en la mañana como en la tarde. Jugar, correr, nadar, explorar y todo lo relacionado con actividades físicas te ayudarán a liberar estrés y olvidarte por un rato que no tienes internet.

– Deshazte de esos archivos no útiles y libera almacenamiento: un consejo de oro que te ayudará a desintoxicar tu móvil es eliminar todas esas fotos, canciones, vídeos y demás archivos que no te sean útiles o que tengas repetidos. Invirtiendo unos cuantos minutos podrás aumentar el espacio de almacenamiento de tu terminal para invertirlo en demás imágenes y aplicaciones.

– ¿Has querido configurar tu móvil pero te ha faltado el tiempo para hacerlo?: aprovechando que tienes poca o ninguna señal estable para chatear o ver los memes en las redes sociales, puedes invertir unos minutos en configurar esas opciones de tu móvil que tanto te han molestado o que quieres mejorar. Desde el brillo, el tamaño de las letras, el fondo de pantalla, la vibración, entre otros.