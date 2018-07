Nokia oficializa el nuevo Nokia 6.1 Plus, con notch y Android One

Nokia ha oficializado el nuevo Nokia 6.1 Plus, un teléfono bastante familiar ya que básicamente es el Nokia X6, lanzado durante el pasado mes de mayo para el mercado chino, con la salvedad de que este modelo va dirigido a otros mercados, pudiendo formar parte del programa Android One, con a Android 8.1 Oreo como versión del sistema operativo y el paquete de aplicaciones de Google incluidos, así como la misma garantía de actualizaciones constantes como otros teléfonos bajo Android One.

Respecto a las características del mismo, decir una vez más que son las mismas que el Nokia X6, siendo este el primer modelo de teléfono de Nokia en contar con el tan famoso notch que tanto puede gustar a algunos y tanto puede molestar a otros.



Además, cuenta con una pantalla IPS de 5,84 pulgadas con resolución FullHD+, procesador Qualcomm Snapdragon 636, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno, cámara frontal de 16 MP con apertura f/2.0 y funciones con Inteligencia Artificial, sistema dual de cámaras traseras con sensores de 16 Mp y 5 MP con apertura f/2.2, batería de 3.060 mAh con soporte para la carga rápida 3.060 mAh, además de contar con NFC, sensor de huellas dactilares trasero, conector mini-jack, entre otros.

Su lanzamiento se producirá este próximo 24 de julio en Hong Kong al precio equivalente a unos 250 euros. De momento no se sabe si Nokia (HDM Global) tiene planes para su lanzamiento en otros mercados del mundo.