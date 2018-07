Google lanza herramientas gratuitas para integrar Docs y Drive en cualquier LMS

Google lanzó una interesante solución para facilitar la integración de los productos de G Suite con el LMS que utilicen los docentes para impartir cursos a sus estudiantes.

Course Kit brinda una serie de herramientas que permitirán que los educadores puedan valerse del potencial de Google Docs o Drive, para enriquecer la dinámica de los cursos online que imparten desde sus sistema de gestión de aprendizaje.

La idea es que puedan cargar contenidos o brindar retroalimentación a las tareas que entregan los estudiantes, gracias a las opciones que brinda Google Drive. Por ejemplo, una de las herramientas que se integra, gestiona el envío y recopilado de tareas, sin que el docente o los estudiantes tengan que preocuparse por los formatos o los permisos.



Y la otra dinámica que encontrarán en Course Kit es la que ofrece la herramienta de inserción de archivos, que permite subir contenidos en las páginas de LMS directamente desde Google Drive, sin importar el tipo de archivo o material que se comparta.

Tal como comenta el equipo de Google, Course Kit ya está disponible en 44 idiomas, y es compatible con todos los LMS que tienen soporte para LTI (interoperabilidad de las herramientas de aprendizaje). Course Kit está en fase beta, pero aquellos educadores e instituciones que utilizan G Suite for Education, y desean probar su dinámica pueden solicitar el acceso, completando este formulario.