Cómo descargar Spotify Lite en cualquier Android

Las aplicaciones con sus versiones Lite son cada vez más comunes en el mercado porque son millones los usuarios que tienen poca memoria o que sus dispositivos no corren la versión original. Spotify no se ha quedado atrás y por ello ha presentado su versión Lite para todos los móviles Android. Aquí te enseñamos todo lo que debes saber.

Lo primero a comentar es el mercado al que va dirigido esta aplicación. En concreto, está diseñada para todos los Android, pero va de maravilla especialmente en dispositivos con poca memoria de almacenamiento donde cada día se tienen que estar eliminando archivos para que la app de Spotify corra sin problemas.

Igualmente, ayuda a disminuir el consumo de datos, de allí a que cientos de usuarios se estén preguntando qué tiene para ofrecer junto a las bondades anteriores y qué cosas restringe en comparación con la app original. Si ese es tu caso, aquí puedes ver las cosas que no puedes hacer con la versión Lite.

Qué cosas tiene la versión original de Spotify que no tiene Spotify Lite

Desgraciadamente Spotify Lite no incluye todas características:

• La reproducción de música a máxima calidad no está disponible.

• Tampoco se puede reproducir música con el modo offline.

• Para colmo, tampoco se puede elegir la canción (incluso si eres usuarios de la versión Premium).

• Y no incluye Spotify Connect.

Si decides a convivir sin estas características, estarás reduciendo un poco tu consumo de datos y la app pesará menos en tu móvil.

Eso sí, si tienes la versión Premium de Spotify te recomendamos que no te bajes la app ligera, pues entonces pagar para disfrutar tan pocas herramienta no tiene tanto sentido. En el caso de que tengas o quieras bajarte la app gratis, entonces puedes bajarte la app Lite en tu Android a través de este enlace 100% seguro. Si no lo quieres hacer, entonces puedes esperar un par de días hasta que la app aterrice en Google Play. Hasta que esto pase, a continuación te dejamos el link del archivo APK desde APK Mirror.

Spotify Lite: descargar APK desde APK Mirror