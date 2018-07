Walmart patenta tecnología para vigilar audio de los empleados

En los países donde no se protege bien la privacidad de los individuos, pueden aplicarse reglas que parecen salidas de películas futuristas. Walmart acaba de patentar una nueva tecnología destinada a monitorear la productividad de los empleados a través de la vigilancia de audio en las cajas.

Se trata de un sistema que usa sensores para monitorear sonidos que pueden indicar cuánto tiempo están trabajando, cuántas bolsas se usan y conversaciones entre empleados o entre empleados y clientes.

De momento es solo una patente, y se desconoce si Walmart alguna vez la desarrollará. La empresa comentó a BuzzFeed News que siempre están pensando en nuevos conceptos y formas que ayuden a mejorar aún más la forma en que atienden a los clientes, pero no dieron más detalles sobre el proyecto en sí.

Pitidos, ruidos crujientes, conversaciones… nada escaparía a la tecnología presentada, datos que serían analizados de forma automática para identificar patrones específicos y llegar a conclusiones. El objetivo es tener métricas de rendimiento para el empleado, pero también podrían analizarse las voces de clientes e invitados para ver si interactúan e incluso para escuchar lo que dicen.

En Estados Unidos no hay ninguna ley que diga que el consentimiento es obligatorio siempre y cuando la vigilancia sea necesaria para un fin comercial y no discriminatorio, por lo que podría aplicarse algo así sin muchos problemas. Por supuesto, siempre podrían existir demandas de un sindicato de empleados, pero en este caso los empleados de Walmart no tienen sindicato, ya que la compañía ha realizado varias campañas antisindicales en los últimos años.