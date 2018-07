Facebook prueba anuncios en realidad aumentada para que podamos probarnos los artículos

A lo largo de los últimos años os hemos ido hablando acerca del potencial de la realidad aumentada, una tecnología en la que se están centrando las principales compañías tecnológicas. Tal y como se hacen eco desde Facebook, muy pronto podremos empezar a probarnos los productos anunciados en la red social gracias a los nuevos anuncios en realidad aumentada.

Según Facebook, los anuncios tendrán el mismo aspecto que el resto de anuncios que vemos habitualmente en la plataforma. La única diferencia será el botón “Tap to Try it On” que podremos pulsar para probarnos los artículos anunciados. En concreto, cuando lo hagamos Facebook activará la cámara de nuestro smartphone y nos mostrará una versión en realidad aumentada del producto.

Por ahora, una de las primeras compañías en comprobar de primera mano el potencial de los anuncios es Michael Kors, que ha empezado a mostrar a los usuarios anuncios de gafas de sol que podremos probarnos en cualquier momento y lugar (podéis verlo en la parte izquierda de la imagen). Además, Facebook también nos muestra la forma en la que una empresa como Sephora podría utilizar este nuevo formato a la hora de anunciar maquillaje (parte derecha de la imagen).

Por supuesto, al igual que los anuncios tradicionales, los anuncios en realidad aumentada incluirán un botón para que podamos comprar el producto. Sin duda, se trata de una novedad que podría ayudar a los anunciantes a incrementar de forma importante las ventas a través de las redes sociales. Como siempre, permaneceremos atentos hasta conocer la fecha en la que los anuncios en realidad aumentada estén disponibles para todos los anunciantes.