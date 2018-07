WhatsApp etiquetará los mensajes reenviados para evitar cadenas de noticias falsas

WhatsApp anunció una nueva función que ya comienza a implementarse, que tiene como objetivo combatir la viralización de noticias falsas.

A partir de la nueva actualización, WhatsApp etiquetará aquellos mensajes que son reenviados, como se muestra en la imagen:

De esa forma, el usuario que recibe el mensaje notará fácilmente que no fue escrito por la persona que lo envía, sino que pertenece a un tercero. De esta manera, un usuario responsable, teniendo en cuenta la proliferación de las noticias falsas, preguntará a su amigo o contacto la procedencia del mensaje, para evaluar si prestará atención a la información o la desechará por no ser confiable.



Siguiendo esa dinámica, no se contribuirá a las cadenas de “fake news”, que se originan por no cuestionar la fuente, por ignorancia o por compartir automáticamente todo lo que llega, sin detenerse a pensar. Y en caso de recibir mensajes de este tipo, no hay que olvidar que WhatsApp cuenta con diferentes opciones para reportar spam, contactar al soporte o bloquear a algún contacto problemático.

WhatsApp tiene una página de FAQ que menciona algunos detalles que se pueden tener en cuenta para no caer en mensajes engañosos, y cómo proceder en diferentes situaciones. Para ver la nueva función que mencionamos, solo es necesario contar con la nueva versión de la app de WhatsApp.