Surface Go, la nueva apuesta de Microsoft en el mercado de las tablets

Han pasado alrededor de tres años desde que Microsoft presentase la conocida como Surface 3, una tablet de 10,8 pulgadas con las que el gigante tecnológico pretendía competir con el iPad de Apple. Hace tan solo unas horas la compañía nos ha sorprendido con el anuncio de la Surface Go, una nueva tablet con la que Microsoft espera hacerse un hueco en este sector.

Pantalla y autonomía

Si nos centramos en la pantalla, se trata de una tablet que apuesta por el formato de las 10 pulgadas (ligeramente más pequeña que el modelo anterior), con la ventaja principal de ser bastante más ligera. En concreto, la nueva Surface Go incorpora un panel de 1800×1200 píxeles con un ratio 3:2. En cuanto a la autonomía, la nueva Surface Go incorpora una batería que ofrecerá una duración de hasta 9 horas, convirtiéndose así en el aliado imprescindible de los usuarios que hacen uso de estos dispositivos en entornos laborales.

Procesador, RAM y almacenamiento

En cuanto al procesador, Microsoft ha decidido incorporar un Pentium Gold a 1,6Ghz, más que suficiente para un uso habitual con Windows 10 Home con S Mode. En concreto, la compañía pondrá a la venta varias versiones distintas. Por un lado tendremos la opción de adquirir un modelo con 64GB de almacenamiento interno (eMMC) y 4 u 8GB de RAM. Por otro, la compañía ofrecerá la posibilidad de adquirir un modelo con 128 o 256GB de almacenamiento SSD. Por supuesto, todos los modelos serán ampliables mediante tarjetas microSD.

Conectividad y accesorios

Como viene siendo habitual, además del modelo con conectividad WiFi Microsoft pondrá a la venta un modelo con LTE, aunque en un principio estará disponible algo más tarde. Aunque en las imágenes promocionales podemos ver la Surface Pro junto al teclado oficial, es importante tener en cuenta que este y otros accesorios (como el Surface Pen, el ratón oficial o el trackpad) se comercializarán por separado.

Llegados a este punto no podemos negar que se trata de un dispositivo interesante, sobre todo para todos aquellos que estuvieseis buscando una tablet de estas características. En cuanto al precio, la nueva Surface Go se venderá por un precio a partir de los 399 dólares y estará disponible desde el 2 de agosto. A continuación os dejamos con el vídeo de presentación oficial Surface Go: