5 consejos para publicar fotos en Instagram de gran calidad

El perfil de Instagram no es nada sin nuestras fotos o vídeos. Estas publicaciones son nuestra carta de presentación para hacerle saber al mundo dónde, cuándo y con quién estamos. Por esta razón, es importante que cada imagen tenga la calidad correcta como para sorprender a todos y tener un perfil de clase A.

Así que si estás buscando algunos tips para siempre publicar fotos de gran calidad en Instagram, hoy, a falta de uno, verás 5 consejos para que cada publicación esté a la altura de los grandes perfiles.

• El fondo importa: el fin primero de subir publicaciones a Instagram es hacerle saber a la gente donde estamos. Por esta razón, debes cuidar el fondo donde estás realizando la foto. Si el fondo es atractivo y además te ayudas con una buena pose, entonces ya tendrás casi todo listo para publicar tu foto en Instagram con calidad al 100%. Eso sí, si es una foto en la playa, montaña, en la ciudad o en lugares atractivos, mejor que mejor.

• No te tomes solo selfies: esto se une a tener un repertorio de fotos de calidad de principio a fin. Los selfies son grandiosos tanto para tomar fotos individuales como grupales, pero si quieres ganar unos cuantos Me gusta, debes ser creativo y pedir que te saquen fotos desde diferentes lugares y con una distancia mayor a la que usualmente usas para sacarte una autofoto.

• No tomes la foto desde Instagram: en sí, la app de Instagram es casi perfecta con todas sus herramientas. Sin embargo, la opción de tomar la foto directamente desde la app no es de gran calidad, por lo que deberás utilizar la aplicación de cámara de tu móvil para tomarte dichas fotografías. Puedes sacarte varias fotos para ver cuál es mejor y así comparar para elegir la favorita y la que más impacte.

• No utilices el flash a menos que sea estrictamente necesario: incluso en las horas nocturnas puedes sacarte fotos de gran calidad sin tener que utilizar el flash, pues aquí la sombra y el fondo de la noche pueden jugar a tu favor. Cuando vayas a subir una foto en Instagram (o en cualquier otra app) asegúrate que la luz está a tu favor para que no recurras al flash. Esta herramienta puede dañar una foto y si haces el ejemplo con una foto natural te darás cuenta de ello si no la utilizas correctamente.

• Dales el toque profesional con un poco de edición, solo un poco: todo en exceso es malo y en el tema de la edición también es una realidad. Sobrecargar una imagen con filtros intensos, pegatinas, edición de rostro, belleza, etcétera, puede dañar una foto que tan solo necesita un poco de más brillo o una que otra cosa sencilla. Así que en este caso, puedes descargar una app de edición de fotografía para agregarle ese toque que le falta para ser perfecta y lograr muchos Like.