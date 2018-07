Apps para leer cómics en Android

Los cómics llevan décadas entre nosotros y todavía se pueden encontrar por las calles de diferentes ciudades. A pesar de que no han pasado de moda, ya no se ven en físico como antes. No obstante, hasta para leerlos podemos recurrir a aplicaciones con cientos de historias entretenidas sobre los superhéroes de Marvel, DC Comics, etcétera.

De antemano tenemos que decirte que cualquiera de estas herramientas te puede volver adicto a los miles de cómics que tienen para ofrecerte. Así que es mejor que organices tu tiempo para ver historias que te atrapan desde el primer minuto. Tras lo anterior, vamos a descubrir cuáles son las mejores opciones para Android. ¡No te devores los más importantes de una vez!

Esta app cuenta con una valoración de 4,1 y figura como una de las opciones más descargadas de todo Google Play para leer cómics. En total, hay más de 100.000 historias de DC Comics y Marvel que tienen como protagonistas a personajes de la talla de Hulk, Spider-Man, la Mujer Maravilla, Pantera Negra, Civil War, Flash, Star Wars, Capitán América, entre otros. Tan solo ingresa en el feed y selecciona el cómic que quieres disfrutar para verlo en modo online y offline.

La prueba gratuita dura 30 días y te brinda acceso a unos 10.000 cómics para que estés convencido que es una gran alternativa con una biblioteca interminable. Luego de los 30 días puedes pagar una mínima cantidad de dinero para ver toda clase de mangas.

Otra buena opción para leer y organizar toda clase de cómics es Astonishing Comic Reader. Con una valoración de 4,4, la app asegura que puedes descargar las historias en formato PDF para verlas desde el smartphone o incluso también puede conectarse a un Smart TV ( si cuentas con un Chromecast) para enviar todo el contenido de un cómic y disfrutarlo desde una pantalla más grande. Su aspecto es de estilo vintage pero cada historieta cuenta con bastante calidad, tanto en el contenido como en la resolución. La segunda app se puede descargar a coste cero desde Google Play.

La tercera y última aplicación del listado también está disponible en español y es totalmente gratuita para ver cientos de cómics en varios formatos: PDF, CBZ, ZIP, CBR, RAR, entre otros. Entre sus características más importantes tenemos 2 modos de visualización, opción para leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, carga automática de páginas, ajustar el tamaño de la pantalla, etcétera. Con una valoración de 4,3, tampoco queda en segundo plano y es una herramienta muy completa con cómics, libros y mangas de todo tipo de superhéroes.