3 apps para ver y comprar ropa desde el móvil

Normalmente programamos el día en que vamos a ir a comprar una prenda de vestir o algún tipo de calzado por una o varias tiendas. Pero ya sea por una lluvia, no hay lo que estás buscando o cualquier otra razón, también debes saber que puedes comprar desde la comodidad de tu móvil ingresando a cualquiera de estas aplicaciones. En ellas encontrarás buenos precios y un amplio catálogo de productos, así que no hay razón para no querer echarles un vistazo.

Aplicaciones para ver y comprar ropa hay por montones, pero no todas son 100% seguras y no traen los mejores precios con productos de calidad. Así que para reducir el listado hoy podrás descubrir 3 de las mejores alternativas que se pueden descargar a coste cero.

Además de tener un amplio catálogo con miles de artículos de toda clase, Amazon también posee una app móvil para ver y comprar cientos de prendas como camisas, franelas, jeans, pantalones, zapatos deportivos, relojes, entre otros accesorios y cosas. En esta herramienta puedes filtrar el producto por diferentes factores: departamento, ofertas, por el precio más bajo, las disponibles en Amazon Prime, entre otros. Además, puedes activar la cámara para escanear productos mediante el código de barras.

Si ya compraste alguna vez en la web de Amazon debes saber que el proceso para adquirir un producto es súper sencillo y muy seguro. Así, en un par de días, tendrás lo que quisiste y podrás comprarlo desde donde quieras. Créate una cuenta y bájate la app de forma gratuita.

AliExpress es una de las mejores opciones para comprar todo tipo de artículos con diferentes precios y de buena calidad. En su app móvil, al igual que en su web oficial, podrás encontrar diferentes productos de ropa y ver todos los precios disponibles, así como acceder constantemente a descuentos, ofertas, cupones y hasta disfrutar del envío gratuito hasta en el 75% de los artículos.

La protección al comprador blinda tus compras y puedes pagar en diferentes métodos digitales. A día de hoy puedes ver el coste en más de 10 tipos de monedas, así podrás comparar con otras alternativas. Compra el vestido para la fiesta del fin de semana y recíbelo cuanto antes sin problemas ni errores. Al igual que la anterior ha sido descargada por más de 100 millones de personas y cuenta con una valoración de 4,6.

Pone a disposición más de 200 novedades diarias con artículos de todo tipo para que estés en lo último de moda femenina. Entre las características más importantes tenemos atención las 24 horas del día, 3 euros de descuento si eres nuevo usuario, entre otras cosas. En la actualidad cuenta con una valoración de 4,5 y miles de comentarios 5 estrellas de clientes que cada semana compran con buenos precios.