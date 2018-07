Usuarios de Samsung afirman que sus móviles envían fotos aleatorias a sus contactos

Continuamos con las noticias relacionadas con la privacidad de nuestros datos, en esta ocasión con una noticia que pondría los pelos de punta a más de uno. Al parecer, tal y como afirman algunos usuarios de smartphones Samsung, sus teléfonos habrían estado enviado fotos personales a contactos aleatorios sin intervención alguna del usuario, lo que pone de manifiesto el potencial del problema.

Tal y como se hacen eco desde Gizmodo, a día de hoy son muchos los propietarios de smartphones de Samsung que estarían experimentando este problema. De hecho, los foros oficiales de la compañía ya recogen numerosas quejas sobre este nuevo problema de seguridad. Por el momento se desconoce exactamente la razón por la que esto sucede. Aun así, sí que sabemos que el problema no estaría limitado a un dispositivo en concreto, y entre la listas de terminales afectados se encuentran modelos de gama alta como el Samsung Galaxy S9.

Según la información proporcionada por los usuarios afectados, el problema podría tener origen en la aplicación oficial de mensajes de Samsung, utilizada por defecto en los dispositivos de la compañía. En algunos casos la aplicación enviaba erróneamente imágenes aleatorias de la galería del dispositivo vía SMS, mientras que en otros casos llegó a enviar la galería completa de un usuario en mitad de la noche, cuando el teléfono no se estaba utilizando.

Pero sin duda, lo peor del fallo de seguridad es que en muchas ocasiones no deja rastro en el dispositivo del usuario, por lo que podríamos no enterarnos de que nuestras fotos se han enviado a contactos aleatorios si no nos avisan de ello. Como decimos, a día de hoy se desconoce el origen del problema, aunque se baraja la posibilidad de que esté relacionado con una reciente actualización de los ajustes de varios operadores de red. Como siempre, estaremos atentos ante cualquier novedad.