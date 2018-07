Tecnología para provocar lluvia

Weather Modification International es una empresa con sede en Dakota del Norte, Estados Unidos, que utiliza aviones para lanzar productos químicos a las nubes y extraer más lluvia, una tecnología que presentaron recientemente en un reportaje de la CNN.

Aunque el concepto existe desde la década de los 60, el cambio climático y el crecimiento de la población mundial ha agilizado el proceso, de hecho se cree que en 2025 dos tercios de la población mundial enfrentarán escasez de agua, por lo que se está invirtiendo más en esta solución.

Se trata de una tecnología que detecta nubes con mucha humedad para ayudarles a agilizar el proceso de la lluvia. No se crea lluvia de la nada, ya que la tecnología existente no es capaz de crear nubes donde no las hay. Lo que se hace es inyectar pequeñas cantidades de un químico inerte, una mezcla de yoduro de plata, para que el agua en las nubes se condense alrededor de las nuevas partículas y se vuelva pesada, cayendo posteriormente como lluvia.

Uno de los capitanes de la empresa comentó que la idea es enfocarse en la nieve. Quieren pasar por la tormenta, condensar el agua líquida y congelarla para que caiga en forma de nieve. La nieve compacta se derrite lentamente, alimentando las corrientes y los ríos a medida que se derrite. Esta técnica podría ayudar a aumentar entre un 10% y un 20% la acumulación de nieve y precipitaciones en los próximos años.

Ya hay otras empresas interesadas, como Idaho Power, que atiende a más de 500.000 clientes y cuenta con 17 plantas de energía hidroeléctrica. La compañía invirtió más de 3 millones de dólares en un programa de siembra de nubes para impulsar el manto de nieve en las montañas más altas de Idaho, y han conseguido un aumento del 8% al 15% en nieve acumulada (60.000 hogares adicionales alimentados, según la compañía).

Por supuesto, existen preocupaciones sobre los impactos a largo plazo de la siembra de nubes, ya que hacer llover en un estado puede afectar a la lluvia del estado vecino. Aún no está claro quién “posee” el agua, como qué estado o país, que sale de las nubes.

Sobre el impacto a largo plazo del yoduro de plata, también se desconoce.