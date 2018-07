The Rock lanza unos auriculares a prueba de sudor y con otras buenas características

Seguramente si no vemos a The Rock grabando una producción o en un gran evento es porque él está en el gimnasio. Sus condiciones físicas así lo demuestran y dejan en evidencia que su amor por el ejercicio va más allá que por otra cosa. Y tanta son las ganas del luchador Dwayne Douglas Johnson de sobresalir en el mundo de las rutinas de ejercicios y fisicoculturismo que ha presentado unos auriculares en asociación con JBL y Under Armour.

Los auriculares llevan por nombre Project Rock Edition y traen consigo el icono de toros Brahma de The Rock. Este gadget ha sido diseñado entre las empresas estadounidenses JBL y Under Armour. La primera marca se ha encargado de la parte electrónica y todo lo relacionado con el sonido, mientras que la especialista en artículos deportivos ha temido mano en el aspecto ergonómico y de confort para que puedan utilizarse en las jornadas de entrenamientos. Aquí tenemos sus características más importantes.

Características de los auriculares de JBL y Under Armour

Lo primero que nos llama la atención es el diseño que contrae estos auriculares. A simple se ven más que resistentes y súper cómodos. Pero además de esto, también cuenta con todas estas características:

• Posee una batería de 610 mAh que permite escuchar hasta 16 horas de música en reproducción continua. Cargar los auriculares desde 0% toma unas 2 horas.

• Integra una función llamada TalkThru que permite silenciar la música y activar los micrófonos optimizados para poder hablar con personas cercanas.

• Cuenta con la calidad de sonido JBL Charged Sound para un sonido audaz afinado para el deporte con graves abundantes.

• Los micrófonos también se pueden usar para activar los comandos de Siri y de Google Now.

• Están diseñados específicamente para el entrenamiento y en su parte superior se pueden ver las palabras “Blood. Sweat y Respect”, que se traducen a Sangre, Sudor y Respeto.

• Son compatibles con Bluetooth 4.1, así no tendrás que utilizar cables ni nada por el estilo.

• Los auriculares vienen con el estuche de transporte, cable de carga, cable de audio, guía de inicio rápido, hoja de seguridad y tarjeta de garantía.

Precio y dónde comprar los auriculares de La Roca

Si quieres tener los auriculares de la mismísima Roca, tendrás que pagar la suma de 249,95 dólares, unos 214 euros al cambio. Para ver más información y preordenarlos tendrás que acceder a la web oficial de Under Armour.