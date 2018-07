500px echa el cierre definitivo de su marketplace de fotografía

Muchos de vosotros conoceréis 500px, la plataforma de fotografía donde los profesionales del sector pueden conectar profesionalmente y compartir sus mejores trabajos. En las últimas horas nos ha llegado una mala noticia relacionada con la plataforma, ya que tal y como se hacen eco desde The Verge, el marketplace de 500px acaba de anunciar su cierre definitivo.

En concreto, el objetivo del marketplace de 500px era ofrecer una forma sencilla de comprar y vender fotografías a través de la plataforma. Desde el día 1 de julio, dicho marketplace deja de ser accesible, y la compañía pasará a comercializar las fotografías existentes a través de gigantes como Getty Images y de Visual China Group, la empresa que compró 500px hace tan solo unos meses.

Además de lo anterior, los usuarios de 500px dejan de tener la posibilidad de compartir sus imágenes con licencia Creative Commons. Y no solo eso, ya que tampoco hay forma de migrar o descargar las imágenes que los fotógrafos hayan subido en el pasado. Al parecer, según habría confirmado a The Verge el equipo de 500px, en la actualidad no eran muchos los usuarios que utilizan la licencia Creative Commons en las imágenes, y muchas fotografías tenían licencias antiguas.

Se trata de una medida bastante polémica, sobre todo si tenemos en cuenta que no solo afecta a los 13 millones de usuarios de la herramienta, sino también a las personas que recurrían a la plataforma para comprar imágenes de los fotógrafos o para utilizar gratuitamente aquellas imágenes cuya licencia lo permitía. Si os dedicáis al mundo de la fotografía y tenéis imágenes alojadas en el servicio, podéis consultar información detallada sobre el tema en la página de soporte de 500px.