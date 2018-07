Ya puedes jugar a Brawl Stars en Android, ¿sabes cómo descargarlo?

Brawl Stars ha sido uno de los mejores juegos de acción y combate para iOS en los últimos meses. Desarrollado por el grande de Supercell, famoso por crear otros títulos como Clash Royale y Clash of Clans, este juego nos permite aventurarnos en batallas de 3 contra 3 en diversas zonas de juego. Desde hace tiempo se ha estado comentando su llegada a la plataforma Android. Y hoy, por suerte de todos los usuarios, ya se puede jugar a Brawl Stars desde cualquier móvil Android que cumpla los requisitos que verás a continuación.

Entre las características más importantes de Brawl Stars tenemos la posibilidad de jugar solo o con un amigo en tiempo real, recoger un total de 10 gemas para poder ganar la partida, eliminar oponentes para recoger estrellas y hasta probar el modo Brawl bola, una nueva opción para competir y ganar puntos, entre otras cosas.

A nivel general, el juego cuenta con unos aires de los ya conocidos Clash Royale y Clash of Clans, pero en este caso tenemos nuevos elementos y gráficos que van de maravilla. Así que si has estado esperando bastante tiempo para jugarlo, aquí te mostramos todas las opciones para que puedas bajarte la entrega en tu móvil, pues no en todos los países está disponible.

Métodos para descargar Brawl Stars en móviles Android

A falta de una, a continuación tendrás 3 soluciones para descargar Brawl Stars en tu Android:

• Desde Google Play: la primera y la más sencilla es de verificar si ya está disponible Brawl Stars para tu región. Abajo encontrarás el enlace de descarga desde Google Play. De momento se ha dicho que solo se encuentra disponible para estos países: Canadá, Dinamarca, Irlanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Malasia, Macao, Singapur y Hong Kong. Así no estés en estas regiones, puedes probar suerte a ver si te lo puedes bajar desde donde te encuentras:

Brawl Stars: descargar desde Google Play

• Descargando el archivo APK: a través de MediaFire existe la posibilidad de bajarse el archivo APK de Brawl Stars de forma gratuita. Presionando sobre este enlace serás reubicado en la opción para bajarte el APK de forma segura desde tu móvil.

• Recurrir a un VPN para cambiar la ubicación del móvil: quizás la opción más engorrosa pero que también funciona. En concreto, debes descargar un VPN como TunnelBear para cambiar la ubicación de tu móvil. Una de las opciones que nos ha funcionado es la de Suecia, así que puedes hacer lo mismo para que te den de alta en Google Play.

Además de esto, también es importante comentar que es necesario que tengas un móvil con Android 4.1 o versiones superiores. Ya habiendo conocido la forma en que se puede descargar, puedes internarte en las partidas con otros jugadores y probar lo más nuevo en combates para Android.