¿Cómo va la inversión de publicidad y marketing online en España en 2018?

Se invierte mucho pero se gana poco y el dinero va a un barril sin fondo

La publicidad y el marketing digital están dando cambios drásticos conforme pasan los días. En España no se está exento de ello y los últimos estudios dejan muestra que la inversión en publicidad digital no está dando los resultados esperados. Según PHD, la inversión publicitaria en España ha aumentado un 3,2% durante los primeros meses del año 2018. Sin embargo, un nuevo estudio de Nielsen revela que las campañas digitales no están terminando de llegar a su público objetivo.

En concreto, destacan que cerca del 40% de la inversión en publicidad digital se está yendo a un barril sin fondo a raíz de que no concretan su principal objetivo: llegar al consumidor.

Solo este 40% se traduce a más de 325 millones de euros. Esta cantidad elevada pertenece a esos estudios de marketing que se ponen en práctica y se vuelven realidad pero que no cumplen con lo que prometen y contrario a esto terminan en un malgasto considerable.

Qué piden los anunciantes para que las campañas publicitarias y de marketing sean efectivas

Para no dar golpes fallidos y casi que a ciegas, los anunciantes solicitan más estadísticas y gráficos relacionados con las visualizaciones de una campaña y la interacción que tienen los usuarios con ellas. La cosa no está para tirar cohetes y las cifras antes mencionadas dejan evidencia.

Así pues, también solicitan transparencia para descubrir los datos relacionados con el target al que está llegando la campaña. Por ejemplo, quieren ver en qué dispositivos ha tenido más éxito una campaña, el número de personas a las que ha llegado y cuál es la edad promedio del público objetivo (target). Tal y como destaca Nielsen, todo esto será gracias a la Clasificación de los Anuncios Digitales (Digital Ad Ratings y conocido por sus siglas DAR).

También van a estudiar de cerca los anuncios en los smartphones y en apps como Facebook y YouTube

No conforme con lo anterior, Nielsen, con sede central en Nueva York, también se enfocará en estudiar todo lo relacionado con los anuncios en los smartphones, haciendo énfasis en aplicaciones como Facebook y YouTube, dos de las más utilizadas por las personas. Para ser más específico, quieren analizar si un anuncio genera alguna interacción con el usuario y si la misma genera algún dato económico positivo.

Con todo esto, se espera que la cifra del 40% se reduzca considerablemente de cara a los próximos meses del año. Por lo menos, con una reducción rápida del 5%, más adelante se puede combatir aún más para bajar la cifra de cara al 2019.