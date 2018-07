AppList, nueva extensión de seguimiento sobre el uso de aplicaciones web comerciales

Próximamente se lanzará la extensión AppList, una nueva extensión para Chrome que se encargará de hacer seguimiento del tiempo que los profesionales dedican a cada una de las aplicaciones comerciales basadas en la web, al objeto de que puedan identificar cuales de estas aplicaciones les puede seguir interesando mantener sus suscripciones a lo largo del tiempo, y cuales de ellas no, debido a su escaso o nulo uso de las mismas.

La idea es que los profesionales no se dediquen a pagar dinero por aquellas aplicaciones comerciales que realmente no utilizan o no en la medida de que les merezcan mantener las suscripciones a las mismas.



Además, esta extensión también ofrecerá las mejores aplicaciones comerciales basadas en la web que existen dentro de una serie de categorías, por lo que esta capacidad de descubrimiento permitirá a los profesionales cambiar sus flujos ante aplicaciones que igual no conocían pero que podrían mejorar su productividad.

AppList será una extensión freemium, donde se ofrecerá de forma gratuita a los profesionales independiente pero que será de pago tanto para las empresas emergentes, permitiendo el seguimiento de hasta a cinco miembros, como para negocios, permitiendo el seguimiento de hasta diez miembros.

De momento, la extensión no se encuentra disponible, pero los interesados pueden añadir su dirección de correo electrónico para ser avisados cuando se produzca el lanzamiento de AppList