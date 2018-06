Telegram ya permite reemplezar fotos y vídeos en mensajes enviados, entre otras novedades

Llega una nueva versión de Telegram, y con la misma viene una serie de interesantes novedades, muy en la línea de Telegram.

En primer lugar, ahora será posible reemplazar aquellos medios que hayamos enviado en un mensaje, es decir, que podemos reemplazar esa foto o ese vídeo que hayamos añadido erróneamente por otro. Para ello tan sólo hay que comenzar a editar el mensaje, presionar el botón de clip para escoger la foto o vídeo que verdaderamente queríamos enviar. Además, también podemos añadir subtítulos si queremos, ya de paso.



Pero esta no es la única novedad interesante ya que Telegram también nos permitirá escuchar los mensajes de voz al doble de velocidad, para aquellos que se explayan con los mensajes de voz. Telegram dice que han trabajado para que no se les escuche como ardillitas que han respirado helio, aunque entienden que igualmente no siempre es posible.

Además, también es posible marcar los mensajes como leídos o no para destacar los más importantes para una mayor atención, añaden la posibilidad de compartir otros campos vCard más allá del teléfono de un contacto en concreto, permite mantener la posición en los resultados de búsqueda desde la búsqueda global una vez se regrese a la misma, e incluso los usuarios de teléfonos Android tenemos unos extras más.

En este sentido, ahora podemos presionar y mantener la presión en la imagen de un perfil en la lista de chats para previsualizar las conversaciones de chats, podemos también convertir textos de un mensaje en enlace, y por último también podemos cancelar el envío de mensajes antes de enviarlos.

De esta manera, Telegram se vuelve, como siempre, más funcional con sus opciones innovadoras, permaneciendo como un potente rival al todopoderoso WhatsApp.