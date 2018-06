Google presenta curso gratuito para crear experiencias de Realidad Aumentada

Hace pocos días divulgamos la lista de más de 500 cursos online gratuitos que empezarán en diversas plataformas durante este mes de julio (haz click aquí para acceder a dicha lista), pero no dejan de aparecer nuevas opciones que seguiremos divulgando, y la que tenemos en Coursera organizada por Google vale la pena ser mencionada.

Se trata del curso, en inglés, Introduction to Augmented Reality and ARCore, curso que nos enseña cómo desarrollar contenido de AR, aunque no tengamos experiencia con el tema. Es un curso que puede hacerse en 15 horas, y que nos ayudará a usar tanto ARCore como la propia biblioteca de objetos Poly de Google.

El objetivo es aumentar la cantidad de creadores de aplicaciones que tengan Realidad aumentada, para que aumenten las apps ARCore y se pueda competir mejor con el ARKit de Apple. Google ofrece cursos gratis para que los programadores aprendan mejor a usar sus recursos, transformando la Realidad Aumentada de la compañía en el estándar soñado de esta tecnología.

Entre los temas existentes nos enseñarán a identificar diferentes tipos de experiencias de RA, a usar herramientas y plataformas utilizadas, a aplicar trucos para hacer que la RA sea más realista, a conocer casos de uso populares, a crear flujos de uso de RA, a usar herramientas como Google Poly y Unity para construir experiencias… un curso que vale la pena hacer.