Firefox y 1Password nos avisarán si nuestros datos se filtran en Internet

Continuamos con una noticia extremadamente interesante para todos aquellos usuarios preocupados por la seguridad de sus datos personales, y es que próximamente será mucho más fácil saber si nuestro email y contraseña han sido filtrados en brechas de seguridad para los usuarios de Firefox y 1Password (el conocido gestor de contraseñas).

En concreto, ambas plataformas contarán a partir de ahora con integración con “Have I Been Pwned“, una conocida página web que nos permite comprobar si nuestra contraseña o email personal se han filtrado en Internet. Tal y como afirman los creadores de esta herramienta, la integración de “Have I Been Pwned” con Firefox y 1Password facilitará a los usuarios el control de la seguridad de sus datos.

En concreto, Mozilla se encuentra actualmente probando Firefox Monitor, una función que permitirá a los usuarios acceder a la base de datos de “Have I Been Pwned” desde el navegador. Además, la función nos permitirá recibir alertas por email en caso de que alguna de nuestras cuentas personales se haya visto comprometida. Aun así, es importante tener en cuenta que por el momento se encuentra en fase de pruebas. En el caso de 1Password, el gestor de contraseñas facilitará la consulta de esta información desde su función Watchtower.

Sin duda, se trata de una función extremadamente interesante con la que los usuarios podrán estar al tanto de la seguridad de sus datos. Llegados a este punto es interesante destacar que no se trata de la primera vez que el equipo de “Have I Been Pwned” colabora con Mozilla: hace unos meses os comentábamos que Firefox empezaría a avisarnos cuando visitásemos webs que hayan sufrido ataques.