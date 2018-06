Varias cosas que no sabías sobre Fortnite

Es el juego del momento, de eso no hay duda. El juego al que millones de jóvenes (y no tan jóvenes) dedican horas y horas para quedar vencedores en el terreno, con un estilo único, poco violento (no hay cabezas explotando ni sangre a diestro y siniestro) dentro de lo que cabe si tenemos en cuenta de qué tipo de juego hablamos, y con una curva de aprendizaje muy asequible.

Aunque ya se han hecho millones de vídeos con Fortnite como protagonista, en esta ocasión hemos decidido hacer uno en el que os explicamos algunos detalles que, seguramente, desconocías completamente.

Lanzado de forma independiente en septiembre del 2017 (aunque fue revelado por primera vez en el evento de los premios Spike Video Game Awards del año 2011) es posible hablar horas y horas de todo lo que este juego esconde.

En el vídeo comentamos números impresionantes, algo de historia y evolución, así como detalles que pueden encontrarse en el campo de juego, ideal para los verdaderos fanáticos que invierten horas y horas en buscar y estudiar objetos de todo tipo en el terreno.