Primer teléfono de Samsung bajo Android Go ahora en pruebas en docenas de mercados

Ya sabemos que Android Go es una versión ligera del sistema operativo móvil de Google enfocado a funcionar en teléfonos de baja gama, con bajos recursos de hardware, al cual se le podrán instalar aplicaciones optimizadas para el mismo a través del Play Store. Desde su lanzamiento hasta la fecha, ya hemos visto el lanzamiento de algunos modelos de teléfonos de baja gama con Android Go.

Quizás en un futuro también podamos ver en el mercado al primer modelo de teléfono de gama baja de Samsung con Android Go, acorde a un nuevo informe de Sammobile, que señala que este modelo, precisamente, el SM-J260, ya se está probando en docenas de mercados a nivel global, comenzándose las pruebas meses atrás en India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, llegando ahora a mercados de Europa, América Latina y el resto de Asia.



Según el informe, Samsung quiere saber el interés que puede existir entre sus clientes por disponer de un modelo de su compañía bajo el sistema Android Go antes de tomar una decisión en firme. A este respecto, se presupone que hay clientes que desean que Samsung se sume al carro de teléfonos con Android Go, teléfonos que no dispongan de personalización de la casa, ofreciendo una experiencia Android pura.

Si bien no se sabe exactamente como será el nuevo modelo de Samsung, si se espera que sea similar a otros teléfonos que ejecutan Android Go. Según una reciente filtración, el dispositivo vendría como un procesador Exynos 7570 de cuatro núcleos, 1 GB de RAM y traería Android 8.1 Oreo. Será cuestión de tiempo esperar para conocer mejor las intenciones de Samsung con respecto a su incursión con Android Go.