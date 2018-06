Evento nos cuenta las claves para invertir en Startups

Ayer se celebró, en el Círculo Ecuestre, institución clave en la vida profesional y particular de los barceloneses, un evento realmente interesante para todos los interesados en el mundo de la inversión en Startups.

El centro, que es un punto de encuentro tanto para empresarios y directivos de sectores tradicionales como para jóvenes con talento tras proyectos innovadores, consiguió reunir a los business angels españoles Luis Martín Cabiedes, socio de Cabiedes & Partners, Carlos Blanco Vázquez, emprendedor e inversor privado en el sector de las nuevas tecnologías, y Jesús Monleón, cofundador de Seedrocket y socio fundador de SeedRocket 4Founders Capital, quienes respondieron decenas de preguntas de los que estuvimos presentes.

La charla, titulada “¿Invertir en startups? Reflexiones sobre las claves del éxito”, fue realmente enriquecedora, y aquí os dejamos con algunas de las frases que pueden iluminar el camino tanto de quien busca inversor como de quien busca dónde invertir:

– Luis Martín Cabiedes, uno de los inversores privados más importantes de España, comentó que en la inversión hay factores que no pueden controlarse, pero que se fija especialmente en la trayectoria del emprendedor y su equipo: siempre ha de estar basada en la honestidad y en la constancia en el trabajo.

– Carlos Blanco, conocido emprendedor e inversor privado en el sector de las nuevas tecnologías, quien ha apostado por más de 85 startups a lo largo de su trayectoria de casi 15 años como business angel, indicó que es realmente importante ofrecer mentoring de calidad en las distintas áreas del negocio.

– Jesús Monleón, con más 15 años de experiencia creando, gestionando, monetizando y escalando negocios online, comentó que no hay ningún patrón fijo para la inversión, siendo necesario estudiar cada caso individualmente.

– Siempre se busca conocer perfectamente el grado de compromiso del emprendedor, así como sus metas y conocimientos.

– Es fácil equivocarse al dar consejos, motivo por el cual los inversores suelen evitar darlos, prefieren que el emprendedor haga su camino siguiendo su intuición.

– Los inversores suelen buscar: buena formación del emprendedor, honestidad y constancia.

– Sobre si el emprendedor nace o se hace, hay opiniones diversas. Mientras unos opinan que nace, otros creen que es una decisión, no relacionada con nada “que se lleve dentro”. Emprendedor es quien emprende, punto final, dijo Carlos Blanco.

– Aunque el fracaso ayuda a aprender lecciones, en general se cree que está sobrevalorado. Siempre es útil, claro, pero hay que evitarlo.

– Al preguntar por los principales motivos del fracaso, la respuesta sorprende: es la estadística, unos funcionan, otros no, y no hay variables comunes. Aunque en general se opina que la mala selección de socios suele ser clave en este punto.

– Carlos Blanco opina que la falta de mujeres en el sector se puede deber al bajo número de mujeres en carreras técnicas, ya que son de allí de donde nacen muchos proyectos que buscan inversión. En otros sectores (no tecnológicos), el emprendimiento sí está más distribuido en este sentido.

– Los inversores siempre tienen la puerta abierta a nuevas propuestas. Todos ellos escuchan decenas de proyectos por mes, aunque solo acaban invirtiendo en un 2% (aproximadamente) de todo lo que reciben. Suelen invertir en proyectos en fases iniciales, siendo muy selectivos (escuchando siempre al olfato de quien lleva años invirtiendo, acertando y equivocándose).

– Todos creen que Barcelona es un buen lugar para emprender, una de las mejores ciudades para crear proyectos y hacer marketing.

– A la hora de invertir no solo se busca innovación. Las grandes empresas (grandes bancos, por ejemplo), innovan mucho constantemente, mucho más que una pequeña startup, por eso lo que se busca es reducir riesgo, invertir lo necesario para que una pequeña idea se transforme en un gran proyecto, independientemente de si está revolucionando el mundo de la tecnología o no.

Desde el Círculo Ecuestre seguirán apostando por este tipo de eventos. Os mantendremos informados para que podamos conocer mejor la evolución de un sector que ha cambiado bastante en los últimos años.