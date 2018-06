Llegan a España YouTube Music y YouTube Premium

Hoy llega a España YouTube Music. Un nuevo servicio de música de streaming, personalizado para el usuario y sencillo de utilizar que ofrece toda la música que existe en YouTube.

Google destaca 6 razones en su blog por las que creen que YouTube Music marca la diferencia:

Podemos encontrar todo. No solo vídeos musicales, sino álbumes oficiales, singles, remixes, actuaciones en directo, versiones y música difícil de encontrar y que solo podemos disfrutar en YouTube. Recomendaciones personalizadas. Con una pantalla de inicio que se adapta dinámicamente para ofrecer recomendaciones basadas en lo que hemos reproducido anteriormente. Miles de listas elaboradas para ayudar a descubrir nueva música. Podemos probar “Blogged 50” para descubrir nueva música o, “Indie Under Pressure”, para descubrir nuevos ritmos Las búsquedas inteligentes facilitan la búsqueda de las canciones, incluso si no recuerdamos cómo se llaman. Podemos intentar buscar “la canción del anuncio de Mediterráneamente” o “la canción que dice volando voy”. También puedes realizar búsquedas por la letra de la canción (incluso cuando no te la sepas a la perfección). Los vídeos más actuales. Tienen las últimas novedades. Ofrecen los vídeos más interesantes en todo el mundo, aquí y ahora, en una pantalla especial con listas de novedades. Hoy en España figuran Jaden Smith – Icon (Remix) ft. Nicky Jam y ZAYN – Entertainer. Sin anuncios y con descargas. Podemos conseguir YouTube Music Premium para escuchar música sin anuncios, en segundo plano u offline. Además, la función “Descarga de mezcla automática” descarga automáticamente nuestras canciones preferidas. Por tiempo limitado ofrecen 3 meses gratis de YouTube Music Premium aquí (9.99 euros el mes después, 14.99 euros al mes si es plan familiar).

YouTube Premium

Hoy lanzan tambiénYouTube Premium (antes conocido como YouTube Red) que estará disponible en 17 países, brindando a los miembros los beneficios de Music Premium, además de un servicio sin publicidad, en segundo plano y descargas de todo el contenido de YouTube.

Los miembros de YouTube Premium también tienen acceso a toda la lista de programas y películas de YouTube Originals, incluidas series como Cobra Kai o Impulse, además de dos nuevas que se lanzan hoy: F2 Finding Football que sigue a the F2. También está The Sidemen Show que tiene a The Sidemen realizando aventuras salvajes con celebridades como Nicole Scherzinger y Bear Grylls. Podemos probar YouTube Premium aquí durante tres meses gratis y, después, por 11.99 euros el mes o 17.99 euros si contratamos el Plan familiar.

Disponibilidad

YouTube Music y YouTube Premium están disponibles para todo el mundo en 17 países: EE.UU, Australia, Nueva Zelanda, Mexico, Corea del Sur, España, Austria, Canada, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Rusia, Suecia y Gran Bretaña. Los suscriptores de Google Play Music recibirán acceso directamente a YouTube Music Premium al mismo precio. Nada cambia con Google Play Music ya que los usuarios seguirán teniendo acceso a la música que han adquirido, la propia que han subido y las playlists creadas.

Para probar YouTube Music y YouTube Premium

Podemos descargar YouTube Music de Google Play y de la App Store o disfrutar de la versión para ordenador: music.youtube.com. YouTube Premium está disponible en youtube.com/premium.