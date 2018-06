Los 5 mejores tráilers de juegos de la E3

La E3 (Electronic Entertainment Expo) en su edición 2018 nos ha dejado boquiabiertos por todo lo que se ha presentado en el evento. Competición como la de Fortnite, lanzamientos de nuevos juegos para diferentes consolas, grandes sorpresas de parte de empresas como Sony, Microsoft, entre otras y un montón de tráilers que anuncian la llegada de grandes estrenos del sector de videojuegos para los próximos meses, todo esto se ha visto en la conferencia en la ciudad de Los Ángeles desde el 12 hasta el 14 de junio.

A decir verdad, la E3 dio paso a una gran cantidad de lanzamientos de juegos de todo tipo. No obstante, hoy vamos a revelar el tráiler de 5 de las mejores propuestas que llegarán a las diferentes plataformas digitales en las próximas semanas y meses.

Super Smash Bros. Ultimate

Se trata de una reconstrucción de Smash Bros. Que trae consigo nuevas habilidades, animaciones, el ritmo a nivel general, y demás elementos para hacer de este una de las mejores entregas presentadas por Nintendo. A lo largo de 25 minutos, el tráiler muestra detalles del juego y también permite obtener las opiniones del director de la entrega, el Míster Masahiro Sakurai.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 ha sido uno de esos juegos que ha maravillado a miles de espectadores en el evento por todo el revuelo que ha generado a lo largo de los meses. Desarrollado por CD Projekt Red, este tráiler ofrece una mirada de cómo será la ciudad, el personaje y un par de elementos adicionales. En conclusión, un RPG que se vendará como pan caliente cuando sea estrenado.

Halo Infinite

Microsoft nos ha regalado un adelanto de la nueva entrega de uno de sus mejores juegos para diferentes plataformas: hablamos del nuevo Halo Infinite. Con el impulso de un nuevo motor, la entrega ofrecerá efectos visuales bastante atractivos y el título también contará con las típicas campañas multijugador e individual.

The Last of Us parte II

La próxima secuela de The Last of Us será tan magnífica como la primera. Con gráficos de calidad, misiones de supervivencia y sigilo con Ellie (personaje principal) y todo tipo de armas y herramientas para ir avanzando en el mapa, esta segunda parte se perfila como uno de los grandes estrenos para 2019. A día de hoy acumula miles de aficionados que ya esperan su lanzamiento y con el tráiler no nos queda duda de que se trata de un juego que está en las Grandes Ligas. Disfruta todos los detalles con este clip de 11 minutos.

Spider-Man

En relación a los juegos anteriores del Hombre Araña, con una historia que nos ubica de lleno en la vida del personaje que tiene como objetivo defender la ciudad de New York. El título saldrá para la PlayStation 4 y nos permitirá presionar el comando R3 en el control de la consola para buscar las misiones en la ciudad que nunca duerme. En cuanto al sistema de combate, se puede pelear cuerpo a cuerpo y claro, también se podrá utilizar las telarañas para atacar y para dirigirse de un lado a otro. Spider-Man saldrá el 7 de septiembre.