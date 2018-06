Instagram ya no notificará cuando se tomen capturas de las Historias

Hace unos meses, Instagram dejó saber que estaba probando una nueva función, que identificaba a los usuarios que tomaban capturas de pantalla de las Historias, con la advertencia de que se alertaría al autor en la siguiente acción.

Esta función causó mucho revuelo entre los usuarios intensivos de Instagram, ya que las capturas se han convertido en una de las herramientas favoritas de aquellos que no quieren olvidar ese artículo u objeto que vieron en una de las Historias.

En ese momento estaba en prueba, y ahora finalmente, la función ha sido descartada. Tal como comentan en The Verge, Instagram confirmó que han terminado con la prueba, y no pasará a la siguiente fase. Así que la dinámica no va a cambiar, y todos podrán seguir utilizando las capturas para guardar aquellos momentos favoritos de las Historias.



Las Historias se han convertido en una de las características favoritas de los usuarios, y en los últimos meses la han potenciando con nuevas opciones y posibilidades. Así que era razonable que Instagram descartará una opción que podría alejar a los usuarios de su función estrella.

Por otro lado, la dinámica que se mantiene, y los autores pueden utilizar, es la que permite conocer quiénes han visto sus Historias.