Google ahora permite controlar los anuncios personalizados

Google lanzó una nueva configuración de anuncios, que facilitará a los usuarios controlar los datos que se toman en cuenta para los anuncios personalizados.

El usuario solo tiene que dirigirse a este enlace, y verá todos los factores que se toman como referencia para orientar los anuncios que luego aparecen mientras se navega por la web.

Algunos de los datos forman parte de la información que ha dado el propio usuario al registrarse a los servicios de Google, y otros que se deducen por su actividad online. Por ejemplo, si busco en YouTube tutoriales de maquillaje, Google considerará que “Belleza y salud” es un tema de interés, y por lo tanto, será un factor clave en la presentación de los anuncios.





Si el usuario no desea que Google aplique esta dinámica, puede realizar algunos cambios. Por ejemplo, podrá Desactivar las personalización de anuncios. Esto no significa que ya no verán anuncios, sino que ya no serán personalizados, sino que se basarán en factores genéricos.

O, si desea que no se tome en cuenta algún factor o tema en particular, puede desactivarlo de manera individual, o gestionarlo desde Mi actividad. Y por otro lado, Google ha extendido la función ¿Por qué veo este anuncio?, como vemos en la imagen:

Este mensaje aparecerá en todos los anuncios de Google, con el fin de que los usuarios entiendan por qué se muestran determinados anuncios, y puedan realizar los cambios que deseen.