Google ayudará a elegir universidad a través de las búsquedas

Google quiere ayudar a aquellos estudiantes que se vean en situación de elegir universidad para cursar sus estudios. A este respecto, está desplegando una función de búsqueda que ofrecerá a los estudiantes toda la información que necesitan a la hora de buscar universidades en los Estados Unidos.

Cuando busquen por una universidad en concreto, Google les traerá información relativa a sistema de admisiones, costes a los que hay que enfrentarse a lo largo del curso, estilo de vida estudiantil, y mucho más, con opción a profundizar en los datos y saber, por ejemplo, las tasas de estudiantes que se gradúan cada año, tasas de alumnos que consiguen notas altas, ingreso medios de aquellos que hace diez años comenzaron sus estudios en la misma universidad, universidades similares a la buscada, entre otras posibilidades.



Básicamente, Google quiere reunir en una misma página toda la información que exista de forma dispersa por todo Internet de una misma universidad para facilitar que los estudiantes puedan tener una visión más amplia y completa posible, para que su elección sea lo suficientemente informada.

Google señala que usa la información pública de la U.S. Department of Education’s College Scorecard and Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS) para carreras universitarias de cuatro años, aunque también trabajan con investigadores de educación y ONGs, consejeros de secundaria y profesionales sobre admisiones que posibiliten ofrecer un conjunto completo de datos sobre las universidades.

Esta nueva experiencia llega ahora a los dispositivos móviles, aunque algunas características también están llegando a la versión de escritorio. Esta función de búsquedas llega en un momento en el que los estudiantes deben tomar una decisión que afectará a toda su carrera.