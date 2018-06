Microsoft compra varios estudios de videojuegos

Durante la conferencia de juegos de Microsoft, la E3, se han anunciado varias adquisiciones de estudios de videojuegos, compras que ayudarán a reforzar el contenido de juegos originales para Xbox.

El director de Xbox, Phil Spencer, anunció la compra de Ninja Theory, Playground Games, Undead Labs y Compulsion Games, cuatro estudios que ofrecerán nuevos juegos al servicio de suscripción de descarga de juegos Xbox Game Pass.

Playground Games tiene ya 8 años de existencia, responsable por los juegos de carreras Forza (de hecho lanzarán ahora Forza Horizon 4). Ninja Theory creó Hellblade, Undead Labs lanzó la serie State of Decay, y Compulsion Games trabaja en We Happy Few, aunque solo lo veremos más tarde, aún en 2018.

Comentan en TC que estos nuevos estudios se ubicarán debajo de la marca Microsoft Studios junto con una nueva empresa llamada The Initiative, dirigida por el ex director de estudio de Crystal Dynamics, Darrell Gallagher. Microsoft Studios ya cuenta con el equipo detrás de Minecraft, que Microsoft adquirió en 2014 por 2.500 millones, y ahora seguirá rodeándose de gloria al mismo tiempo que avanza con su concepto de juegos por streaming, tal y como anunciamos hace unas horas.

El E3 continúa mostrando novedades en el mundo de los videojuegos, pero las secuelas de Doom y de Wolfenstein son de las más sonadas, juegos de nuestra infancia que vuelven a renacer con fuerza.