Atentos al IoT Solutions World Congress 2018, ya tenemos los primeros ponentes

Del 16 al 18 de octubre se celebrará en Barcelona el IoT Solutions World Congress (IoTSWC), evento que organiza Fira de Barcelona sobre el internet industrial, con 250 expertos mundiales que nos mostrarán aplicaciones reales del IoT que están transformando diferentes entornos industriales.

WWWhatsnew.com es mediapartner oficial del evento, y de hecho tenemos algunos pases gratuitos para vosotros, tanto para IoT Congress como IoT Expo, podéis pedírnoslos en twitter, facebook o instagram.

Nos comentan desde la organización del evento que ya tenemos los primeros ponentes confirmados: Gloria Zaionz, gurú sobre tecnología emergente e innovación; Bert Van Hoof, gerente de Programas Grupales de Azure IoT y socio de Microsoft; y Edy Lingosari, global managing director de Accenture, con otros nombres que figuran en el primer avance del programa del Congreso, como Sven Schreck, Chief Architect IoT Security de Intel; Said Tabet, Senior Technology Strategist de Dell Technologies; Leila Dillon, Vice President of Global Marketing & NA Distribution de Bigbelly; Jonathan Moulton, ‎cofundador y socio director en Momenta Partners; Willem Sundblad, ‎CEO y fundador de ‎Oden Technologies Ltd; Mark Cotteleer, director de investigación en Deloitte; Helena Lisachuk, IoT Global Initiative Lead en Deloitte; Hyleco Nauta, director e-Health Innovation en la University Medical Centre Utrecht; John Denning, director de Wholesale Change; Michael Godoy, director de Telemedicine and Scalable Therapeutics en UCSF Medical Center; Eric Harper, Senior Software Architect en ABB; Brad Klenz; IoT Architect Analytics en SAS; Martijn Siebrand, especialista en Blockchain, Logística y Finanzas en TKI Dinalog; Andy Zondervan, CEO en Settled! y Pascal Haider, CEO de GarfieldEATS.

Para la edición de este año IoTSWC ha establecido nueve ejes temáticos sobre los que girarán las más de 125 sesiones previstas en su Congreso: fabricación de bienes; asistencia sanitaria; energía y suministros; transporte conectado; construcción e infraestructuras; industria abierta; tecnologías facilitadoras; blockchain e inteligencia artificial, estos dos últimos con foros monográficos. Se hablará mucho sobre la transformación del entorno laboral gracias al IoT; el impacto de la automatización industrial en el empleo; la conexión digital de toda la cadena de valor de un producto; la seguridad de los vehículos autónomos; o las infraestructuras inteligentes en las ciudades.

ABB, Deloitte, Huawei, Google Cloud, Intel, Microsoft, Sas, Telit, Vodafone, Wipro, Dassault Systèmes, Fiware, Kaspersky, Libelium, Software AG, Orange, Telefonica, Thingstream…. muchas empresas explicando su experiencia en Internet de las cosas, Inteligencia Artificial y Blockchain, ya que pdoremos también disfrutar del BLOCKCHAIN SOLUTIONS WORLD.

Estad atentos, os comentaremos todos los detalles del IoT Solutions World Congress 2018 durante los próximos meses.